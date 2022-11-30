Sevinch Mo'minova - Rashkchi yor
|Ijrochi:
|Sevinch Mo'minova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|316
|Hajmi:
|8.64 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-11-2022
Qo'shiq haqida
«Rashkchi yor» — Sevinch Mo'minova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 30-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 316 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».
Sevinch Mo'minova - Rashkchi yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.