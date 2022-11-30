Sevinch Mo'minova - Rashkchi yor

Sevinch Mo'minova — Rashkchi yor
Ijrochi: Sevinch Mo'minova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 316
Hajmi: 8.64 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Rashkchi yor» — Sevinch Mo'minova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 30-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 316 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».

Sevinch Mo'minova - Rashkchi yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00