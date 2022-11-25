Elyor G'ulimov - Juralarim

Elyor G'ulimov — Juralarim
Ijrochi: Elyor G'ulimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 264
Hajmi: 3.79 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Juralarim» — Elyor G'ulimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 264 marta tinglangan — bu Elyor G'ulimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Elyor G'ulimov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xayr sevgilm». Bu Elyor G'ulimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Elyor G'ulimov - Juralarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00