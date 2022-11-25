Elyor G'ulimov - Juralarim
|Ijrochi:
|Elyor G'ulimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 264
|Hajmi:
|3.79 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2022
Qo'shiq haqida
«Juralarim» — Elyor G'ulimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 264 marta tinglangan — bu Elyor G'ulimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Elyor G'ulimov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xayr sevgilm». Bu Elyor G'ulimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elyor G'ulimov - Juralarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.