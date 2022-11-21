TimGP - PUL
|Ijrochi:
|TimGP
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|869
|Hajmi:
|2.76 MB
|Davomiyligi:
|02:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-11-2022
Qo'shiq haqida
«PUL» — TimGP ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:45, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 869 marta tinglangan — bu TimGPning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. TimGP ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «NETAMAN».
TimGP - PUL qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.