TimGP - PUL

TimGP — PUL
Ijrochi: TimGP
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 869
Hajmi: 2.76 MB
Davomiyligi: 02:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«PUL» — TimGP ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:45, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 869 marta tinglangan — bu TimGPning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. TimGP ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «NETAMAN».

TimGP - PUL qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00