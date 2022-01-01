Ноябрь 2022
368 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Osman Navruzov
Ishonma (remix)
03:11
Jasur Rahimxon
Oy kabi
03:05
Ikrombek
Yuragimda
03:16
Muzaffar Nazarov
Sevgidan kech
04:53
Akmalbek Toshmatov
Yiqilganim yo’q
04:16
Qudratillo Rahimov
Bo’ydoqlar
03:38
Iroda Allabergenova
Armon
03:03
Mp3
Onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan
04:05
Sarvinoz Ruziyeva
Dadajonim
02:51
Tabassum Davronova
Aziz yor (cover)
03:32
Umidulloh
Benamoz
04:23
Suhrob Norqulov
Boylikga uchgan boyligim mani
03:40
Ravshan Karimov
Atirgulim
04:02
Jaloliddin Mashrabov
Onam
03:12
Oybek Xolmedov
Bolam-bolam (guitar version)
03:51
Sardor Shukurov
Jannatim onam
04:58
Mavluda Asalxo'jayeva
Hoji otam-onam
04:12
Oybek & Nigora
Mayli ket
03:24
Xurshid Rasulov
Tulki
03:17
Nurzida Isayeva & Hikmatilla Ahmadjonov
Anor-Anor (feat. Hikmatilla Ahmadjonov)
03:28
Abdujalil Qoqonov
Sizni qanay tushunay Bonu
05:30
Namiq Qaraçuxurlu
Rəvayət
06:36
Kholmatov Pro
Hayot
02:51
Farhod Saidov (Sarbon guruhi) & Azimjon Sayfullayev
Mavrigi
04:44
Amirjon Nazrullayev
Kambag’alni ko’ngli
03:35
Muhammadkarim Soyibjonov
Bir bora
04:36
Baxtiyor Boy
Ijaraga joy berib tur
06:24
Jasur Rahimxon
Otajonim
03:50
Omadbek Jo’rayev
Aynamov (cover)
03:41
Abror Tojiyev
Kelasanmi ayt
04:45
Firdavs
Go’zal
03:23
Shoxrux Abdugapparov
Hojilar qilayin ota-onamni
03:00
Jasur Rahimxon
Kechir
03:44
Ibodbek
Komila
03:22
Suhrob Buriyev
Sinfdosh qiz
02:47
Feruzbek Sharopov
Ko’zmunchoq
04:37
Oybek Ahmedov
Onamning tug’ilgan kuni
03:28
Hilola Xo’jayeva
Zomin
03:16
Shaxzod Rahimov
Onam
04:44
Farangiz
Eslama
02:58
Shahriyor
Shax qaytdi
02:46
Yulduz Usmonova
Yoningdaman
03:45
Yulduz Usmonova
Devonalarmiz
05:18
Yulduz Usmonova
Bu dunyoda ham devona ham begonaman
05:16
Lola Ahmedova
Qo`limdan kelmaydi
04:07
Mirjalol Ne'matov
Kozi qora qildi meni baxti qora
03:03
Shahriyor
Ismi Yuragimda
03:25
Shaxriyor- Amaki
Unknown
03:45
Shahriyor
Shaxriyorga Yoqasan
04:18
Shahriyor
Sevgim
04:18
Laliddin Xolmatov
Kelmadi
03:37
O’ktam Aliyev
Chanqovuz
03:30
Azamat Bekmanov
Yulduz bo’lib
03:31
Eldor Usarov
Bizlarni tanimay qo’yganlar
03:10
Lola Ahmedova
Sen uchun
03:49
Aziza Qobilova
Hiya hiya cover ft. Hayit Murod
02:36
Malikai Khubon
Meravi
03:28
Jamshid Sultanov
Malikam
03:43
Еркебұлан Тоқтар
Бізде ше?
03:05
Mira
Arzanda jonim (Cover)
01:32
Axror Alixonov
STUDENT
02:49
Konsta & Timur Alixonov
Odamlar nima deydi
03:09
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Shamol
03:57
Oybek Xolmedov
Boyning qizi
03:25
Mohira Inji
Galing jonim
03:34
Sevinch Mo'minova
Go'zal
03:16
Alisher Sharipov
Afsusdaman
03:28
Saodat G’ulomova
Ийд омад
03:12
Lazizbek Shaymanov
Pul topdiyu o’zgardi do’stim
03:12
Nodir Yusupov
Ey yor
03:15
Noila
Nahotki (cover)
04:59
Jasur Rahimxon
Erkak
03:34
Ulug'bek Rahmatullayev
Qariyalar uyi
05:32
Shahlo Ahmedova
TUN
03:23
Diyor Ergashev
Balo bormi sevib
03:00
Sirojiddin
Yolg’on sevgi
03:30
Xayrullo Nalibayev Sarvin Guruhi
Taqvo (soundtrack)
04:14
Jasurbek Mavlonov
PARI
03:28
Oybek Abdullayev
Dostim
02:53
Azamat Omonov
Bahorim
03:36
Shoxruz (Abadiya)
Onangday bo’lolmaydi
02:49
Uzmir va Mira
Onasi
03:10
Fayzali Murtozokulov
Tamara 2
03:03
Zehra Cücük
Mesafe (Cover Serdar Ortaç)
04:30
Manizha Sabah
Begu (cover)
03:24
Manijai Saboh
Sayri Safed
03:25
Ramila Rahmonova
Gijdalla
03:00
Oysha
Jamoling soginib
02:43
Sevinch Mo'minova
Dil gavharim sevdim dedi
04:43
Oysha
Jonam (Cover)
03:02
Ramila Rahmonova
Yor Biyo (Cover)
02:50
Og’abek Bekchanov
Ikki yuragi bor asal qiz
03:20
Dildora Niyozova
Darbadar qolib ketdi sevgimiz
04:10
Shohruhxon
Achinmagayman
03:31
Mirjalol Ne'matov
Kozi qora
02:56
Jasur
Qo’qonlik qiz
03:35
Marjona Qobilova
Bilmading
02:50
Azlar
Yuragimni tabibi
03:04
Orzumurod
Ilonlarga
04:17
Azizbek Madumarov
Erkakni egma hayot
04:00
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00