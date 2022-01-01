Ноябрь 2022
368 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Abdulla Azizov
Olmaxon
03:59
Og’abek Bekchanov
Ikki yurakli qiz
03:19
Azoda
Otasiz Yor-yor
03:49
Dildora Niyozova
Darbadar
04:10
Nurzida Isayeva
Dada sizni hajga olib boraman
04:15
Shabnami Surayo
Yare Jonom
04:14
Aida
San dadi Bir dona (Dona-dona)
02:43
Naimjon Obloqulov
Ko’ngil
03:45
Amir Ubaydullayev
Laylim
04:25
Boburbek Abduvaliyev
Sog’indim
04:04
Aziz Abdullayev
Sevaman
03:15
Azizbek O’rinboyev
Chaqmoq ko’z
03:23
Yusufboy Jabborov
Ina sevgi
03:15
Bekzod Yusupov
Qaytar
03:42
Jayxunbek Matmurodov
Zo’r akan
03:29
Abu & Zufar
Malikam
03:01
Nahide Babashlı
Sen
04:07
Jasur Umirov
Narkamanni vadasiga Foxshani koz yoshiga
03:37
Jasur Umirov
Oy ham botar Quyosh ham botar
03:37
Bahrom Nazarov
Atirguldan farqingiz yoq (Uzur gozal)
03:57
Yorqinxo'ja Umarov
Ayb mendami
03:40
Ummon & Muhammad
Rasululloh sog'inchi (Shohruh feat Muhammad)
03:11
Sevinch Mo'minova
Esso (ispancha)
03:45
Ozoda Nursaidova
Yomg’irlarda
03:04
Babymohi
Yoroney (cover)
01:14
Xamdam Sobirov
Meni sevmasang
03:28
Bunyodbek Odilbekov
Jon layli
03:16
Sardor Bekmurodov
Akam
03:53
Umrbek Ro’zmetov
Ba’zibir erkaklar
03:41
Nodir Yusupov
Yoron
02:40
Azizbek Hamidov
Odam bo’l
03:30
Ikram Bahramov
Malikam
04:04
Azamat Bekmanov
Sog’inaman
03:21
Sardor Tairov
Yomon sevgandim
03:16
Zuhraxonim Samiqova
Yolg’iz ayol
03:49
Sevinch Mo'minova
Bolaligim
04:53
Asadbek Rahmatullayev
Kelmadi yor
02:54
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Qizmi bu kiyikmi bu
03:47
Sarvarbek Rahmatullayev
Yor-yorlar
03:48
Fozil guruhi
Ketolmasman
04:07
Umidulloh
Dayuslar
03:51
Jonibek
Pulim bo’lsa o’zim bilardim
03:09
Ohunjon Omonzoda
Dada
03:14
Yoqubjon Ergashev
Go’zal sanam
03:52
Komil Mirazizov
Лайли
02:53
Sardorbek
Men seni sevaman
03:12
Artur Rahmonov
Ado bo’ldim man
03:37
Dilnoz & JAVAD
Youm Wara Youm (feat. JAVAD)
03:27
Dilnoz
Жди Меня Там (cover)
03:06
Dilnoz
Majnun Nabudum
01:47
Dilnoz
Bu toshlarga qor tushar
02:51
Baxtigulxonim
Jonim onam
03:20
Sevinch Mo'minova
Bevafo yor
03:31
Sevinch Mo'minova
Begona (xorazm)
03:22
Erkin Xudoyqulov
Tushimda ko’rdim
03:53
Dilmurod Otajonov
Gal-gal
03:52
Mansurbek Normetov
O’tmishdagi bu sevgi
03:59
Xasanboy Mirxalilov
Bevafo qiz
03:45
Nigina Nabiyeva
Hayot
04:21
Bunyodbek Saidov & Bekzod Yusupov
Durdona
03:07
Shirin
Metro
03:47
Madina Aknazarova
Baz Amadi
03:49
Hilola Bobojanova
Boshladi
02:57
Iroda Osmon
Salom do’stim
03:19
Samandar
Yozilmagan ertakcham
03:02
Ra’no Ibragimova
Bas
03:26
Shoxruz (Abadiya) & Jamshid Abduazimov
Oyijon
02:42
Azamat Saidov
Onam bor mening
03:32
Narziko
С тобой
03:08
Malika Ravshanova
Tikan
03:47
Shuxrat Zokirov & Dilnoza Kubayeva
Yuragim sezdi
04:27
Tohirbek Boboev
Hop degin
03:20
Siyovush
Layli
03:42
Muhammadqodir
Chiroqchi
03:22
Rahima
Sizni derman
02:51
Maqsuda
Yuragim
04:18
Firdavsbek Nurmatov
Dardlarim bor
03:44
Samandar
O`tmishimdan butkul o`chib ket
03:35
Samandar Ergshev
Sen men uchun o`lgansan
03:43
Samandar
Kambagallik yomon ekanda (Gitara)
04:38
Samandar
Baxtli bo’lgin omo’n bol (XIT)
03:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bilmaysan yor (Studio version)
03:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bilmaysan yor
03:57
Rahima
Galsa galar
02:59
Shahlo Salayeva
Onam
02:53
Shahlo Salayeva
Sevganim bo
03:44
Shahlo Salayeva
Yor galsa
02:58
Hilola Bobojanova
SEVAMAN
03:34
Mohira Hamroyeva
Konfet
03:33
Rahima
Nega
03:17
Shahlo Salayeva
Armon
03:48
Jaxongir Quryazov
Aptekachi
03:56
Shahlo Salayeva
Istamiman
02:46
Sherxon Xo'jayev
Qaroli kunlarni kordik
02:50
Nargiza Azimova
Nargizaman
04:21
Nargiza Azimova
Dadam jonim dadam
03:42
Nargiza Azimova
Dadam dadajon dadam
03:42
Nargiza Azimova
Baxtimizga omon boling dadam
03:42
Nargiza Azimova
Dadam
03:42
Adham Soliyev
Onang duosini ol
04:00
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00