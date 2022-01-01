Август 2022
275 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Alisher Ne'matov
Sevmayman-de
03:55
Ramila Rahmonova
Navrozi olam
03:25
Ramila Rahmonova
Boychechak
03:38
Ramila Rahmonova
Bari gal
03:49
Ramila Rahmonova
Korgim kelar
03:55
Ramila Rahmonova
Лайли-Лайли
04:00
Ramila Rahmonova
Lolalar
03:14
Ramila Rahmonova
Soginch
03:37
Ramila Rahmonova
Qora qosh (feat. Bahrom Xudayqulov)
04:00
Ramila Rahmonova
Xolamning qizi (feat. Bahrom Xudayqulov)
03:42
Ramila Rahmonova
Armonlarim yoq (feat. Bahrom Xudayqulov)
03:38
Ramila Rahmonova
Сиё нарма
03:30
Ramila Rahmonova
Ayirdilar (Remix)
03:26
Ramila Rahmonova
Ayirdilar
03:26
Dili.me
Jigarlar
03:10
Shoxruz (Abadiya)
Telbacham
03:33
Mirjalol Ne'matov
Dilimni dilimni
03:05
Mirjalol Ne'matov
Seni menga bermadi onang
03:05
Murod Manzur
Bolam
02:58
Sardor Rakhmatov
Iltijo
02:46
Muslimbek Haydarov
Qishlogim tor kochasi
03:03
Farruh Rahmatullayev
Konglim qoldi
04:04
Diyora Muxtorova
Sabr qiling
04:59
Elmurod Ziyoyev
Ona
04:02
Umarjon Mahkamboyev
Chaqaloq
02:38
Sevara Iskandarova
Voy-voy
02:29
Baxtiyor Mavlonov
Onam xaridor (jonli ijro)
04:29
Muhammadyusuf Mamasodiqov
Jonimni berayinmi
03:12
Shahzodbek Urazbaev
Lolam
03:22
Ajiniyaz Xo'jambergenov
Qiyin boldi yurakga
03:20
Amriddin Xidirov & Sitora
Shirin-shirin
03:14
Nigina Nabiyeva
Xalos et
03:22
Mirjalol Ne'matov
Bermadi onang
03:05
Zulayho Boyxonova
Yor-yor (2022 version)
03:35
SanJay
Chang
03:26
Feruza Jumaniyozova
Rashkim yomon
03:06
Yakzon & Kamila Gimandinova
Sinama
03:06
Doston Ergashev
Kechiraman xatoyingizni
03:30
Alisher Rahmatullayev
Sevaman jonim sani
04:31
Azoda
Go’zalsan Sevgi
03:19
Jasmin
Mendan meni so`rama (cover version)
02:28
Aida
Aldama
02:55
Shahzoda
Erkala jonim meni
03:50
Shahzoda
Erkala men parvoz etayin
03:50
Jaloliddin Ahmadaliyev
Biz ham bir yashasak maylimi? (Jonli Ijro)
02:27
Nurzida Isayeva
Rohman
03:55
Umidjon Turopov
Sevaman dema
03:58
Shoxbos
Armon
02:03
Mashxurbek Yuldashev
Chin do`stimdan ayirmagin Allohim
02:46
Mashxurbek Yuldashev
Do`st (guitar version)
02:46
Azoda
Bahorlardek Go’zalsan Sevgi
03:19
Milena Madmusayeva
Daydi
03:31
Noila
Iloji yo`q
03:23
Sardor Kasimov
Xotini borlar
04:35
Fotima Iskandarova
Yigitlar
03:38
Shahrizod Murodov
Sharapat
03:02
Doniyor Sobirov
Samira qiz
04:07
Saidalam Hakimov
Uchqur yillar
02:26
Aida
Mani mani mani Aldama
02:55
Zulayho Boyxonova
O'xshaydi-ku
04:08
Xurshid Rasulov
Shu vatandan o'zga vatan yo'q
04:30
Bojalar
Pari
03:19
Bojalar
Pari (2022)
03:15
Alisher Fayz
Zua-Zua (remix)
02:57
ZamonaM & Maftun
Charchadim
03:32
Uzmir va Mira
Yonimda qolmading
04:13
Shirin Mamatova
Ko'chalar
05:19
Dilso'z
Do'st (cover Sardor Rahimxon)
03:18
Iroda Allabergenova
Sogintiradi
03:20
G'anisher Abdullayev
Baxtli bol qizim
03:17
Adolat Ismoilova
Onangni intizor etma (cover Kozimjon Qodirov)
04:27
Mano guruhi
Dilorom
02:55
Abror Shovvoz
Bojam uydan ketdi-ketdi (Parodiya)
03:36
Abror Shovvoz
Bojam uydan ketdi-ketdi (parodiya Jaloliddin Ahmadaliyev Yor bizdan ketdi)
04:46
SanJay
Begonadur
02:05
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Август
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00