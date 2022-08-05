Baxtiyor Mavlonov - Onam xaridor (jonli ijro)

Baxtiyor Mavlonov — Onam xaridor (jonli ijro)
Ijrochi: Baxtiyor Mavlonov
Janrlar: Jonli ijro, Pop musiqa
Yuklab olindi: 457
Hajmi: 8.26 MB
Davomiyligi: 04:29
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Baxtiyor Mavlonovning «Onam xaridor (jonli ijro)» (jonli ijro). Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 5-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 457 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr».

Baxtiyor Mavlonov - Onam xaridor (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Jonli ijro» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00