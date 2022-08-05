Baxtiyor Mavlonov - Onam xaridor (jonli ijro)
|Ijrochi:
|Baxtiyor Mavlonov
|Janrlar:
|Jonli ijro, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|457
|Hajmi:
|8.26 MB
|Davomiyligi:
|04:29
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-08-2022
Qo'shiq haqida
Baxtiyor Mavlonovning «Onam xaridor (jonli ijro)» (jonli ijro). Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 5-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 457 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr».
Baxtiyor Mavlonov - Onam xaridor (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.