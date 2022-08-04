Umidjon Turopov - Sevaman dema

Umidjon Turopov — Sevaman dema
Ijrochi: Umidjon Turopov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 378
Hajmi: 4.08 MB
Davomiyligi: 03:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Umidjon Turopovning «Sevaman dema» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 378 marta tinglangan — bu Umidjon Turopovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Umidjon Turopov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytma». Bu Umidjon Turopovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Umidjon Turopov - Sevaman dema qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00