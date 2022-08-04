Umidjon Turopov - Sevaman dema
|Ijrochi:
|Umidjon Turopov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|378
|Hajmi:
|4.08 MB
|Davomiyligi:
|03:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-08-2022
Qo'shiq haqida
Umidjon Turopovning «Sevaman dema» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 378 marta tinglangan — bu Umidjon Turopovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Umidjon Turopov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytma». Bu Umidjon Turopovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Umidjon Turopov - Sevaman dema qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.