Jaloliddin Ahmadaliyev - Biz ham bir yashasak maylimi? (Jonli Ijro)

Jaloliddin Ahmadaliyev — Biz ham bir yashasak maylimi? (Jonli Ijro)
Ijrochi: Jaloliddin Ahmadaliyev
Janrlar: Jonli ijro, Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 687
Hajmi: 2.32 MB
Davomiyligi: 02:27
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Biz ham bir yashasak maylimi? (Jonli Ijro)» — Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi jonli ijro. Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:27, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 687 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».

Jaloliddin Ahmadaliyev - Biz ham bir yashasak maylimi? (Jonli Ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Jonli ijro» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00