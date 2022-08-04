Jaloliddin Ahmadaliyev - Biz ham bir yashasak maylimi? (Jonli Ijro)
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janrlar:
|Jonli ijro, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 687
|Hajmi:
|2.32 MB
|Davomiyligi:
|02:27
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-08-2022
Qo'shiq haqida
«Biz ham bir yashasak maylimi? (Jonli Ijro)» — Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi jonli ijro. Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:27, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 687 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».
Jaloliddin Ahmadaliyev - Biz ham bir yashasak maylimi? (Jonli Ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.