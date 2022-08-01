Abror Shovvoz - Bojam uydan ketdi-ketdi (parodiya Jaloliddin Ahmadaliyev Yor bizdan ketdi)

Abror Shovvoz — Bojam uydan ketdi-ketdi (parodiya Jaloliddin Ahmadaliyev Yor bizdan ketdi)
Ijrochi: Abror Shovvoz
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 042
Hajmi: 4.48 MB
Davomiyligi: 04:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 01-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Abror Shovvozning «Bojam uydan ketdi-ketdi (parodiya Jaloliddin Ahmadaliyev Yor bizdan ketdi)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:46, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 1-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 042 marta tinglangan. Abror Shovvoz ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bojam (parodiya Xamdam Sobirov Maktabimda)», «Bojam uydan ketdi-ketdi (Parodiya)», «Payshanba (Parodiya)».

Abror Shovvoz - Bojam uydan ketdi-ketdi (parodiya Jaloliddin Ahmadaliyev Yor bizdan ketdi) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00