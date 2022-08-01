Abror Shovvoz - Bojam uydan ketdi-ketdi (parodiya Jaloliddin Ahmadaliyev Yor bizdan ketdi)
|Ijrochi:
|Abror Shovvoz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 042
|Hajmi:
|4.48 MB
|Davomiyligi:
|04:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-08-2022
Qo'shiq haqida
Abror Shovvozning «Bojam uydan ketdi-ketdi (parodiya Jaloliddin Ahmadaliyev Yor bizdan ketdi)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:46, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 1-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 042 marta tinglangan. Abror Shovvoz ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bojam (parodiya Xamdam Sobirov Maktabimda)», «Bojam uydan ketdi-ketdi (Parodiya)», «Payshanba (Parodiya)».
Abror Shovvoz - Bojam uydan ketdi-ketdi (parodiya Jaloliddin Ahmadaliyev Yor bizdan ketdi) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.