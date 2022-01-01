Август 2022
275 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Asomiddin Axmadsho
Dada
04:11
Azoda
Gozalsan sevgi (remix by AR BEATS)
03:16
Shohruhxon
Zorsan (Qoraqalpoqcha)
04:00
Mirjalol Ne'matov
Mayli unut
03:46
Muhammadziyo
Otam-Onam rozimikan mandan
06:33
Muhammadziyo
Onam
06:33
Bobojon Qobilov
Alamda
03:09
Milena Madmusayeva & ABBBOSE & Shahzoda Muhammedova & Ibrohim Nurmatov
Guzal kechalarda
04:57
Mashxurbek Yuldashev
Yuragimga tushunmay qoldim
03:57
Ruhsora Emm & Elyor Meliboyev & ABBBOSE & Xojiakbar Ruzmetov & Timur Alixonov & Xusnora Shodiyeva
TURIZM elchilari
02:39
Tik Tok
Endi kimga yorsiz siz
01:11
Benom
Sevaman hamon
03:42
Benom
Gumon
03:42
Ulug'bek Rahmatullayev
Yalanchim
04:35
Sherbek Shodiyev
Yolg'onchi dunyo
03:42
Farhod va Shirin
Man omadayam
04:07
Afruza
Majnun
04:04
Xurshidbek Sariev
Sevaman
04:01
Rushana Astanova
Muxabbat
03:37
Osman Navruzov
Ishonma
03:41
Osman Navruzov
Jonim ishonma
00:30
Shirin & Farhod
Ман омадаям
04:07
Botir Xon
Adashdim (remix by DJ Tolqinboy)
04:18
Aida
Nega Premyera
03:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Boalm meni topolmaysan DJ BOBOJON
03:38
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xavotirman REMIX
04:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ona sizni yaxshi koraman
03:24
Xurshidbek Sariev
Qolingdan tutmay Sevaman
04:01
Sayyodbek Saidzod
Asalim
03:29
Iroda Osmon
Erlarni ehtiyot qiling ayollar
03:42
Jasurbek
Baxt tiladik odamlarga
03:52
Yagzon
Bor boshqani sev
03:25
Javohir Nematov
Adanda bir qiz bor
02:25
JAVA
Onam uchun
03:02
Naz Dej
Allah Allah Ya Baba
02:49
Islombek Soliyev
Hazorasp bozori
04:17
Eldor To'ychiyev
Notanish qiz
03:20
Hosila Rahimova
Kuchli odamlar
04:01
Sardorbek
Armon
03:49
Eldor Usarov
Yana sevardim
03:32
Temurbek Mirzayev
Seni soginay
04:02
Boburjon Boymirzayev
Atirgul
03:50
Sirojiddin Sharipov
Gulim
03:30
Davron Ergashev
Kechalar
04:05
Uzmir
Men ketaman
03:40
Muxsinbek Raxmonov
Yigit
03:45
Oybek Ahmedov
Seni sevaman
02:46
Faruz Guruhi
Sen uchun
03:00
Diyor Halil
Sevmasmiding
03:56
Sultana
Alvido (audio 2022)
02:41
Izzat Hodjayev
Unut (audio 2022)
02:58
Yorqinxo'ja Umarov
Даша
02:41
Muhammad Rizo
Gal-gal
03:13
Abdumajid Abdujalilov
Tuxmatchi
03:08
Diyorbek Ochilov
Sevmasang unut
03:01
Doston Rahimov
Sevgilim
03:10
Iqbol Usmonov
Umidam
03:17
Faxriddin Umarov
Aldadi meni
04:07
Narzullo Omonov
Romeo
02:58
Javohirbek Tojiboyev
Ketding indamay
03:11
Muhammad Shoh
Sevaram menga yoqasan
03:37
Zafarjon Raxmonov
Bagritoshim
03:56
Shoxruz (Abadiya)
Tor kochasi ft. Azam
02:28
Хуршед Муминчонов
Чорбоги боло (2017)
05:47
Хуршед Муминчонов
Чорбоги боло
05:47
Guljahon
Hep Mi Ben (Cover 2022)
02:34
Akmal Xolxodjayev & Guljahon Xolxodjayeva
Uzbek va Qoraqalpoq
03:13
Guljahon
Chorbogi Bolo (Cover 2022)
03:38
Mirjalol Ne'matov
Bir qiz uchun yonmoqdaman shu kunlarda (Yurakcham)
03:41
Mirjalol Ne'matov
Mashup (Ozodbek Nazarbekov)
02:30
Gavhar
Afsus
03:29
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonim (remix by AR BEATS)
02:24
Yagona
Bari tamom
03:26
Mavluda Asalxo'jayeva
Qirolim
04:10
ROUZI
Dunyo tuya toget ne (Tojikcha Dunyo seni togangmas)
02:34
Zohid
Ishq
03:12
Jaloliddin Ahmadaliyev
Onajon
04:43
Baxtiyor Muhiddinov
Oshiq odam
03:51
Jamwid
Dumdumaloq
02:20
Sherxon
Ket yuragimdan
03:34
Anis Berdiboyev
Armonginam
04:35
h3
Senda hayolim
03:57
Maroqand
Xonanda
03:04
Oybek Ahmedov
Salam, Uzbekistan
04:17
Dildora Niyozova
Ona Onajonginam mani
03:45
Dildora Niyozova
Onajonim
04:04
Mohira Inji
Jannat qizim
02:56
Yorqinxo'ja Umarov
Dasha
02:42
Sarvinoz Ruziyeva
Mensizlikda qiynaldingmi
03:25
Oybek Ahmedov
Mexmoning bo'lay (cover)
02:06
Jasmin
Nonstop promo
03:19
Dilnoza Kubayeva
Odam bolalari
00:43
Abdurashid Yo'ldoshev
Onajonim
03:52
Uzmir va Mira
Unutib (Gitara versiya)
04:09
Jamshid Abduxalilov
Otam-onam
03:50
Nodir Zoitov
Дилам
03:44
Askarbek
Shirintoy bolam
03:28
Sarvinoz
Senga
03:37
Dilshodbek Matnazarov
Yurak sozi
03:00
Saidahmad Umarov
Милая моя
02:58
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Август
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00