Shahzoda - Erkala men parvoz etayin

Shahzoda — Erkala men parvoz etayin
Ijrochi: Shahzoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 377
Hajmi: 3.65 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Shahzodaning «Erkala men parvoz etayin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 377 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Erkala men parvoz etayin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00