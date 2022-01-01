Май 2022
294 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Qudratillo Xabibullayev
Kallar ham odam
04:08
Alijon Madrahimov
Puling bolmasa
03:21
Oybek Xolmedov
Bolam- bolam
03:43
Vaxobjon Nortojiyev
Jonu dilim Vatan
04:33
Dilfuza Turganbaeva
Oylama
03:26
Hayot guruhi
27 marshrutka
04:05
Baxtiyor Goziyev
Dilozorim
03:55
Munisa Rizayeva
Kuldilar
03:31
Shirin
Bezori
03:28
Yulduz Turdiyeva
Jigarjon
02:11
G'anisher Abdullayev
Suyanchim dadam
04:14
Dilnoza Kubayeva
Elda bo'lsin
03:53
Munisa Rizayeva
Oh O’g’ri, Sevgan edim kuldilar
03:31
Elyorbek Meliboyev
Eng gullagan yoshlik chogimda
03:13
Navruza
Suydirasan
02:58
Zuhriddin Tojiboyev
Sevarmiding
03:28
Jamshid Abduxalilov
Ey yuragim
02:50
Jamshidbek Turdaliyev
Bevafo
03:36
Xurshidbek Sariev
Ota-ona
04:09
Guljaxon Yuldashova
Ayyor
03:18
Anan Murodov
Bir kam dunyo
04:22
Dilmurod Tojiyev
Sanatim (jonli ijro)
04:50
Shuxrat Bekmanov
Seni oylab
04:37
Burxon Usmonov
Yolgizim
03:55
Bekzod Tursunov
Onam
03:18
Eldorbek Xo'jayev
Bevafo
03:16
Husan Sodiqov
Hayr maktabim
04:43
Suhrobbek Yoldoshev
Sollono
03:21
Muhammad Shoh
Otam bor
04:12
Dilfuza Turganbaeva
Jalganshi yar
03:07
Yulduz Turdiyeva
Жигаржон
02:11
Laylo Hayotxon
Yigit yiglamasin
03:50
Sherxon
Yuragim yara
04:28
Javlonbek Mahmudov
Ota-ona
03:47
Amin Akbarov
Yaxshi korardim
02:57
Shirin Abdullayeva
Bezori
04:19
Yulduz Turdiyeva
Jabr chekkan yurak
03:21
Jaloliddin Ahmadaliyev
Vafo qilmadi
00:57
Azisa Radjabova
Ayiblamagin
04:09
Izzat Shukurov
Onajonim 2022
03:45
Shohruxxon Abdugofurov
Yor Yor Aytmang (jonli ijro)
03:46
Mirjalol Ne'matov
Yurakcham
03:41
Saidahmad Umarov
Как тебя забыть
02:30
Yahyobek Mo'minov
Марав
03:20
Uzmir
Yoqimli oqshom (guitar version)
01:48
Zahida
Hayot deydilar
03:44
Sanjar Usmonov
Yor-yor
03:27
Oybek va Nigora
Sog'inganman
02:59
Mohim
Bog'ladi
03:54
Mavluda Asalxo'jayeva
Yo Alloh
04:02
Jasmin & Jasubek Sunnatullayev
Sevgi nima
04:04
Husan
Nazaring (remix)
03:07
Dilnoz
Если бы любовь
03:22
Bunyodsher
Achchiq haqiqat
04:41
Doston Rahimov
Sevaman
03:43
Farhod Abdullaev
Kelinchak
03:56
OneZero
Olib qolmadim
03:03
Leyla & Adiz
Oyposhsha
02:47
Alisher Yusupov
Qaytib kelma
03:19
Qodir Sobirov
Azizlar (jonli ijro)
05:19
Mohichehra Shamurotova
Sizmisiz
03:07
Fayzulloh Zokirov
Seni sevmadimmi
03:23
Oybek Dadayev
Qiz topolmay yurganlar
02:55
Yusuf Sulaymonov
Ota
03:59
Sardor Zokirov
Mening Azizam
03:52
Anzur
Soginarsan
03:35
Ahror Madrahimov
Indamagan sari
02:54
Fotima Ergasheva
Qoshni bola
03:39
Timurshax
Inson
03:17
Mir Joha
Sinfdosh qiz
03:17
Jasurbek
Sevgimni sotganlar
04:32
Farrux Raimov
До утра
02:59
Faruz Guruhi
Keragi yoq
02:52
Gulsara Joldasbaeva
Barsan
03:16
Xudoyor Saidov
Barak
03:40
Dilfuza Ismoilova
Qadamimni
03:38
Bahrom Mahmudzoda
Baxshiyona
03:34
Hayot guruhi
Songi qongiroq
04:02
Elmurod Ziyoyev
Bonu
03:49
Rayhon
Bevafo
03:10
Asror uz
Yuragimda bir donasan
02:40
Borya Yunusov
Seni sevaman (Cover Shohruhxon)
03:23
Asl Wayne
Yolvora
02:53
Jaloliddin Ahmadaliyev & Alisher Ne'matov
Kimsalar (feat. Alisher Nematov)
03:45
Jaloliddin Ahmadaliyev & Alisher Ne'matov
Kimsalar
03:45
Gulinur & Jasur Mavlonov
Jayron
03:37
Yulduz Usmonova
Gapir Jonim
04:26
Borya Yunusov
Kel yashaylik (Cover Bolalar)
02:21
Fotihabegim Xafizova
Если бы любовь была такой (Sevara Nazarxon)
02:06
Fotihabegim Xafizova
Diamonds (Rihanna)
02:56
Fotihabegim Xafizova
Tushim (Sevara Nazarxon)
03:30
Fotihabegim Xafizova
Beggin (Madcon)
03:09
MUSA MOLDABAYEV
EDITH PIAF
02:22
Jasmin & Jasurbek Sunnatullayev
Sevgi nima?
04:04
SADYKOV
MODA (Avtobus bekatda 2021)
02:36
SADYKOV
ALO
03:55
SADYKOV
Yaqinroq
03:16
SADYKOV
Ber imkon
03:23
Shahriyor
CRY BABY
04:09
Oybek & Nigora
Sog’inganman
02:59
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00