Hayot guruhi - 27 marshrutka
|Ijrochi:
|Hayot guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|373
|Hajmi:
|7.52 MB
|Davomiyligi:
|04:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-05-2022
Qo'shiq haqida
Hayot guruhining «27 marshrutka» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 17-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 373 marta tinglangan. Hayot guruhi ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Songi qongiroq», «Xayollar», «Inja biyo».
Hayot guruhi - 27 marshrutka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.