Hayot guruhi - 27 marshrutka

Hayot guruhi — 27 marshrutka
Ijrochi: Hayot guruhi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 373
Hajmi: 7.52 MB
Davomiyligi: 04:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-05-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Hayot guruhining «27 marshrutka» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 17-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 373 marta tinglangan. Hayot guruhi ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Songi qongiroq», «Xayollar», «Inja biyo».

Hayot guruhi - 27 marshrutka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00