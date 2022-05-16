Laylo Hayotxon - Yigit yiglamasin
|Ijrochi:
|Laylo Hayotxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|463
|Hajmi:
|3.82 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-05-2022
Qo'shiq haqida
Laylo Hayotxonning «Yigit yiglamasin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 463 marta tinglangan. Laylo Hayotxon ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yurak», «Qaytib kelmaydi».
Laylo Hayotxon - Yigit yiglamasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.