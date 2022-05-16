Eldorbek Xo'jayev - Bevafo

Eldorbek Xo'jayev — Bevafo
Ijrochi: Eldorbek Xo'jayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 678
Hajmi: 3.18 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-05-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Eldorbek Xo'jayevning «Bevafo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 678 marta tinglangan. Eldorbek Xo'jayev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Maktabimda», «Maktabimda (Milliycha Cover Xamdam Sobirov)», «Jonim оnam».

Eldorbek Xo'jayev - Bevafo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00