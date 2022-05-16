Eldorbek Xo'jayev - Bevafo
|Ijrochi:
|Eldorbek Xo'jayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|678
|Hajmi:
|3.18 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-05-2022
Qo'shiq haqida
Eldorbek Xo'jayevning «Bevafo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 678 marta tinglangan. Eldorbek Xo'jayev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Maktabimda», «Maktabimda (Milliycha Cover Xamdam Sobirov)», «Jonim оnam».
Eldorbek Xo'jayev - Bevafo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.