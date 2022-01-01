Май 2022
294 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Mirjalol Ne'matov
Mayli
04:32
Bonu
Dadajonim
04:10
Xumora
Hey bola
03:05
brbalo
Gentra gentra Mokriy asfalt
05:22
Seero7
Nastarin
03:26
brbalo
мокрый асфальт
08:33
DALIMJANOV
Damas
03:46
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sizga yor yor aytilgan oqshom (Nigoro)
04:30
Elyorbek Meliboyev
Qaldirgoch (remix version)
01:21
Elyorbek Meliboyev
Onam (jonli ijro)
03:18
Elyorbek Meliboyev
Yoqotganim Yoq
03:25
Elyorbek Meliboyev
Papanim gul balasi
02:09
Elyorbek Meliboyev
Popuri 2022
03:29
Elyorbek Meliboyev
Fransuz qizi
02:00
Yahyobek Mo'minov
Dil izhohim
03:55
Shohjahon Jo'rayev
Ayt qachongacha
04:09
Oybek Ahmedov
Ismigul
02:28
Mavluda Asalxo'jayeva
Qizim
05:05
Dilnoza Kubayeva
Hayot (Monolog)
01:25
Munisa Rizayeva
Kuldilar O’g’ri
03:31
Shoxruz (Abadiya)
Otam
04:59
Mirjalol Ne'matov
Gozalimning ozoridan
06:52
Mirjalol Ne'matov
Gozalim Alvido
06:52
Mirjalol Ne'matov
Xastamanr boldim devona
09:42
Mirjalol Ne'matov
Yoq dedilar boldim devona
09:42
Babymohi
Oh My Love (Cover)
00:54
Babymohi
Shunda ham sevaveraman (Cover)
02:13
Vaxobjon Nortojiyev
Sevasanmi
03:11
Muslimbek Haydarov
Musofir nolasi
03:44
Dilfuza Ismoilova
Yulduzim
04:43
Farruh Saidov
Menman
04:26
Jasurbek Sunnatullayev
Ozim hofiz
03:00
Zarif Qodirov
Toshkentdan Chimkentgacha
03:28
Uchqunbek Ahmedov
Ogabekni tinglamoq kerak
06:14
Sherxon
Xayr maktabim
03:59
Yahyobek Mo'minov
Dil izhorim
03:54
Jamshid Shodiyev
Dost
02:35
Dilfuza Turganbaeva
Sultanim
03:34
Davlatshox
Soginma
03:24
Nodirbek Xolboyev
Maktabdagi muhabbatim
04:02
Babymohi
Shunday ham sevaveraman seni
00:13
Sherzod Bek
Singiljonim
03:46
Mirjalol Ne'matov
O’polmaganman
03:04
Osman Navruzov
Qolmadi choram
03:09
Dilnoza Kubayeva
Hayot go'zal
03:23
Sherzod Ergashev
Jonim
03:20
Ruhsora Emm
Kapalaklar
02:35
Yulduz Usmonova
Taralli dalli (Azizbek Qodirov 2022)
04:25
Nahide Babashlı
Yorgun Biri
03:13
Erke Esmahan
1001 Kun
04:33
Ibroximbek Maxkamov
Arazingiz
04:30
Abror Tuxtasinov
Modern talking
03:08
Zohirshoh Jo'rayev
Otam
04:30
Ubaydullo Yashar
Muqaddas elim
04:00
Muhammad Shoh
Onamning qizi bol
05:27
Baxtiyor Mavlonov
Sensiz
04:10
Odina Abbosova
Kuttum
03:27
Otabek Muhammadjonov
Ketmaydida
03:58
Mohichehra Shamurotova
Men ele kuserem
03:23
Dadish Aminov
Baharim
03:09
Zokir Omon
Sevmagan yor
03:11
Nodir Max
Davay-davay
03:08
Nazokat Jabborova
Sizni derman
02:27
Islombek Alimov
Pul
03:19
Amriddin Xidirov
Qaydasan
03:38
Javohir Erkinboyev
Sinfdoshlarim
03:10
Saidxon
Sevmagan qizlar
03:03
Botir Kenesov
Yonimda sen bolmasang
03:35
G'anisher Abdullayev
Soyamda yurgan dostlarim
03:41
Akbarxon Akbarov
Ketsammikan
03:59
Sakit Samedov
Улыбка
02:50
Lola Ahmedova
Sadiya
03:16
Yulduz Turdiyeva
Kuydirasiz, og'a
02:51
Dilafruz Hayitmetova
Sog'inasan
03:17
Mirjalol
Onamni men qarityapman
03:28
Firuz Ruzmetov
Jigarlar
04:11
Zarif Qodirov
Rayhonim
03:25
Umidaxon
Shama keladi choydan
02:39
O'lmas Olloberganov
Ota-onam (Jonli ijro)
05:56
Jaloliddin Ahmadaliyev
Hayot ozi shunday
02:34
John Persii
Xiyonat
02:58
Shoxruz (Abadiya)
Rostdan
03:49
Ozoda Nursaidova & LiiL
Million
03:12
Uzmir va Mira
Unutib
04:02
Farruh Rahmatullayev
Menga ham o’rgat
03:09
Ulug'bek Rahmatullayev
Yolg’onchim
04:30
O'lmas Olloberganov
Lola (Jonli ijro)
03:38
Avaz Olimov
Davraga tush
03:32
Azisa Radjabova
Qil ustidagi taqdir (soundtrack)
04:09
Surayyo Narzullayeva
Devona qizman
03:31
Laylo Hayotxon
Yurak
04:00
Abdulloh
Yaxshi qol
03:43
Jasur Umirov
Oygul
02:51
Zebiniso Meliyeva
Muxabbat
03:17
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00