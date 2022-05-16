Javlonbek Mahmudov - Ota-ona

Javlonbek Mahmudov — Ota-ona
Ijrochi: Javlonbek Mahmudov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 571
Hajmi: 3.64 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-05-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ota-ona» qo'shig'ini Javlonbek Mahmudov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 571 marta tinglangan. Javlonbek Mahmudov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevaman», «Bir odam edik». Bu Javlonbek Mahmudovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Javlonbek Mahmudov - Ota-ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00