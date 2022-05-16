Javlonbek Mahmudov - Ota-ona
|Ijrochi:
|Javlonbek Mahmudov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|571
|Hajmi:
|3.64 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-05-2022
Qo'shiq haqida
«Ota-ona» qo'shig'ini Javlonbek Mahmudov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 571 marta tinglangan. Javlonbek Mahmudov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevaman», «Bir odam edik». Bu Javlonbek Mahmudovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Javlonbek Mahmudov - Ota-ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.