Mohim - Bog'ladi

Mohim — Bog'ladi
Ijrochi: Mohim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 354
Hajmi: 8.99 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-05-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Mohimning «Bog'ladi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 13-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 354 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».

Mohim - Bog'ladi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00