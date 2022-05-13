Mohim - Bog'ladi
|Ijrochi:
|Mohim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|354
|Hajmi:
|8.99 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-05-2022
Qo'shiq haqida
Mohimning «Bog'ladi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 13-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 354 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».
Mohim - Bog'ladi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.