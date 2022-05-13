Borya Yunusov - Seni sevaman (Cover Shohruhxon)

Borya Yunusov — Seni sevaman (Cover Shohruhxon)
Ijrochi: Borya Yunusov
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 093
Hajmi: 3.05 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-05-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Seni sevaman (Cover Shohruhxon)» (kover versiya) qo'shig'ini Borya Yunusov ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 13-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 093 marta tinglangan — bu Borya Yunusovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Borya Yunusov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kel yashaylik (Cover Bolalar)», «жди меня там (Cover Sevak)», «Вахтерам (Cover Бумбокс)».

Borya Yunusov - Seni sevaman (Cover Shohruhxon) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00