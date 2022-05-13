Borya Yunusov - Seni sevaman (Cover Shohruhxon)
|Ijrochi:
|Borya Yunusov
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 093
|Hajmi:
|3.05 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-05-2022
Qo'shiq haqida
«Seni sevaman (Cover Shohruhxon)» (kover versiya) qo'shig'ini Borya Yunusov ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 13-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 093 marta tinglangan — bu Borya Yunusovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Borya Yunusov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kel yashaylik (Cover Bolalar)», «жди меня там (Cover Sevak)», «Вахтерам (Cover Бумбокс)».
Borya Yunusov - Seni sevaman (Cover Shohruhxon) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.