Gulasal Abdullayeva - Onajon

Gulasal Abdullayeva — Onajon
Ijrochi: Gulasal Abdullayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 225
Hajmi: 10.54 MB
Davomiyligi: 04:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onajon» — Gulasal Abdullayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:34, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 225 marta tinglangan. Gulasal Abdullayeva ijrosida saytda jami 85 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Taq-tuq», «Qoldim», «Ul dilraboga».

Gulasal Abdullayeva - Onajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00