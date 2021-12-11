Gulasal Abdullayeva - Onajon
|Ijrochi:
|Gulasal Abdullayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|225
|Hajmi:
|10.54 MB
|Davomiyligi:
|04:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-12-2021
Qo'shiq haqida
«Onajon» — Gulasal Abdullayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:34, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 225 marta tinglangan. Gulasal Abdullayeva ijrosida saytda jami 85 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Taq-tuq», «Qoldim», «Ul dilraboga».
Gulasal Abdullayeva - Onajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.