Mirjalol Ne'matov - Tuxmat (Soundtrack)

Mirjalol Ne'matov — Tuxmat (Soundtrack)
Ijrochi: Mirjalol Ne'matov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 444
Hajmi: 4.62 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Mirjalol Ne'matovning «Tuxmat (Soundtrack)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 8-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 444 marta tinglangan. Mirjalol Ne'matov ijrosida saytda jami 128 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Endi manga gitara», «Bir sher yozdim», «Menga o’xshagani tug’ilmaydi».

Mirjalol Ne'matov - Tuxmat (Soundtrack) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00