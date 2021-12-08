Mirjalol Ne'matov - Tuxmat (Soundtrack)
|Ijrochi:
|Mirjalol Ne'matov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 444
|Hajmi:
|4.62 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-12-2021
Qo'shiq haqida
Mirjalol Ne'matovning «Tuxmat (Soundtrack)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 8-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 444 marta tinglangan. Mirjalol Ne'matov ijrosida saytda jami 128 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Endi manga gitara», «Bir sher yozdim», «Menga o’xshagani tug’ilmaydi».
Mirjalol Ne'matov - Tuxmat (Soundtrack) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.