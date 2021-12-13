Uzmir va Mira - So’ramayman
|Ijrochi:
|Uzmir va Mira
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 251
|Hajmi:
|5.51 MB
|Davomiyligi:
|03:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-12-2021
Qo'shiq haqida
«So’ramayman» — Uzmir va Mira ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 13-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 251 marta tinglangan. Uzmir va Mira ijrosida saytda jami 89 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Poralab», «Nega meni qoralab qoralab (Poralab)», «Qorlar yog’ar».
Uzmir va Mira - So’ramayman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.