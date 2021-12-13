Uzmir va Mira - So’ramayman

Uzmir va Mira — So’ramayman
Ijrochi: Uzmir va Mira
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 251
Hajmi: 5.51 MB
Davomiyligi: 03:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«So’ramayman» — Uzmir va Mira ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 13-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 251 marta tinglangan. Uzmir va Mira ijrosida saytda jami 89 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Poralab», «Nega meni qoralab qoralab (Poralab)», «Qorlar yog’ar».

Uzmir va Mira - So’ramayman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00