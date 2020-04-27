Dilmurod Holmirzayev - Chalgitma
|Ijrochi:
|Dilmurod
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|336
|Hajmi:
|3.51 MB
|Davomiyligi:
|02:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-04-2020
Qo'shiq haqida
«Chalgitma» qo'shig'ini Dilmurod ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 27-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 336 marta tinglangan. Dilmurod ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lo Lo Lo (Sayfulloni izlab)», «Xayr dema», «Nega».
Dilmurod Holmirzayev - Chalgitma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.