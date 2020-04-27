Dilmurod Holmirzayev - Chalgitma

Dilmurod Holmirzayev — Chalgitma
Ijrochi: Dilmurod
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 336
Hajmi: 3.51 MB
Davomiyligi: 02:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Chalgitma» qo'shig'ini Dilmurod ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 27-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 336 marta tinglangan. Dilmurod ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lo Lo Lo (Sayfulloni izlab)», «Xayr dema», «Nega».

Dilmurod Holmirzayev - Chalgitma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00