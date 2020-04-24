Bekzod Annazarov - МАМА
|Ijrochi:
|Bekzod Annazarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|673
|Hajmi:
|5.63 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-04-2020
Qo'shiq haqida
Bekzod Annazarovning «МАМА» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 24-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 673 marta tinglangan. Bekzod Annazarov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sensizman», «Yagonam», «Shirin Tush».
Bekzod Annazarov - МАМА qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.