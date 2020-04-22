Dildora Niyozova - Dard (Cover)
|Ijrochi:
|Dildora Niyozova
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 086
|Hajmi:
|4.68 MB
|Davomiyligi:
|03:25
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-04-2020
Qo'shiq haqida
«Dard (Cover)» — Dildora Niyozova ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 086 marta tinglangan. Dildora Niyozova ijrosida saytda jami 234 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yorimga», «Sizni hammadanam yaxshi ko’raman», «Jigarlarim».
Dildora Niyozova - Dard (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.