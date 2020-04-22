Dildora Niyozova - Dard (Cover)

Dildora Niyozova — Dard (Cover)
Ijrochi: Dildora Niyozova
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 086
Hajmi: 4.68 MB
Davomiyligi: 03:25
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dard (Cover)» — Dildora Niyozova ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 086 marta tinglangan. Dildora Niyozova ijrosida saytda jami 234 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yorimga», «Sizni hammadanam yaxshi ko’raman», «Jigarlarim».

Dildora Niyozova - Dard (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00