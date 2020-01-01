Апрель 2020
268 треков за месяц.
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Milena Madmusayeva
Oson emas
03:35
Yulduz Usmonova
Majnuntol
03:55
Shirin Mamatova
Улетай
03:34
Ozodbek Nazarbekov
Go'zal hayot
06:39
Mikky
Тет-а-тет
03:52
Dilmurod Sultonov & Ali Otajonov
Diling boshqa
03:39
Ulug'bek Rahmatullayev
Atirgulim
04:02
Boburbek Arapbaev
Erkak dardi
04:07
Fotima Rejametova
Доченька (Xotira)
04:28
Hilola Hamidova
Ketayapsan (Tojikcha)
03:37
Akbarbek Sapayev
Taslimman
03:44
Hilola Hamidova
Meravi tu
03:37
Zahida
Плакала (cover KAZKA)
02:35
Yusufxon Nurmatov & Otabek Mirzaxolov
Muhabbat
03:10
Manzura & Anora
Ассаламу алайкум (ft. Anora)
04:45
Yulduz Usmonova
Omon bo'ling
03:11
Yulduz Usmonova
L'amour
04:26
Yulduz Turdiyeva
Ey sevgili ya habibi
04:34
Yorqinxo'ja Umarov
Vatan o'g'lonlari
04:03
Yodgor Mirzajonov
Voy-voy
03:09
Shirin Mamatova
A thousand years
04:44
Ozodbek Nazarbekov & Maxset O'temuratov
Opa
04:32
Mikky
Нет
03:08
Yagona
Voydoda
03:12
Mirzabek Xolmedov
Balo
03:58
Benom
Befarq
03:12
Irade Mehri
Insan
03:43
Nihol guruhi
Ketaman
04:27
FarMix
Hech kim man
03:52
Vohidjon Isoqov
Xalqim sizlardan xavotirdaman
05:00
Yulduz Usmonova
Ona (2020)
04:55
Yulduz Turdiyeva & Jonibek Murodov
Azizi dilam
05:02
Ulug'bek Rahmatullayev
Sensiz geceler (Guitar version)
03:07
Shirin Mamatova
Conte partiro
04:08
Mikky
Не знаю
03:52
Hulkar Abdullayeva
Shoyi ro'mol
03:47
G'ulomjon Yoqubov
Jonim dedim
03:18
Farrux Xamrayev
Yuragimni ol
04:13
Ozodbek Nazarbekov
Yagonam Allohim Bizlarni avf et
06.31
Ozodbek Nazarbekov
Bizni avf et
06:31
Elmurod Haqnazarov
Odamlar
04:30
Izzat Shukurov
Xayollarim senda
03:24
Ziruza
Songy nukte
02:54
Renat Sobirov
Bevafoginam
03:28
Hormela
Jim-jit
02:00
Benom (Komil)
Ya Habibi ya Muhammad
01:19
Клава Транслейт
UNO Little Big (на русском)
03:23
Tohir Usmonov
Sarob
03:47
Uzmir va Mira
Hayollar
04:45
Oybek Sangin
Axir sevgimi bu
03:54
Ozodbek Nazarbekov
Tojdor Balo
06:31
Ozoda
Omonat
05:29
Yulduz Usmonova
Onaginam
05:47
Yulduz Usmonova
Jindak
03:12
Ummon
Men deya (Shohruh)
03:29
Shirin Mamatova
Sevimli yorim
02:21
Mikky
Колыбельная
03:04
Karavan
Uch mushketyor
02:32
Kaniza
Iltijo
02:49
Bunyodbek Saidov
Shekilli
04:27
Janob Rasul
Bomba
03:01
Shoxrux (Ummon)
Men deya
03:29
G'ulomjon Yoqubov
Dilbarijon
03:05
Jahongir Otajonov
O’ynasa O’ynasin
03:04
Ozodbek Nazarbekov
Bizlarni avf et
06:31
Shoxrux
Naynov (Remix by Dj Only)
03:09
Janob Rasul
90 60 (Remix by Dj Only)
02:54
Sarob guruhi
Endi qaytmas
03:05
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