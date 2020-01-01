Апрель 2020
268 треков за месяц.
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Dilshod Rahmonov
Oldirma
00:00
Rapper Bad Boy
Armonim
00:00
Akbarbek Sapayev
Xotiralar
00:00
Axror Baxshi
Umida
00:00
Bekzod Jo'rayev
SMS
00:00
Muxriddin Navo
Dildoraxon
00:00
Abror Azizov
Omonat
04:10
Hojiakbar Haydarov
Kozlaring
03:04
Zohirshoh Jo'rayev
Duo qiling
04:05
UmidJan
Sevaman
03:11
Ulug'bek Mansurov
Unutvor
02:57
Ulug'bek Rahmatullayev
Не жаздым
03:37
Nozima Matnazarova
Unutmadingmi
00:00
Sayyod
Ayt (monolog)
02:43
Sanatbek Farmonov
Lalijon
00:00
Dadish Aminov
Yoklygyngda
00:00
Rapper Bad Boy
Pul va qarz
04:38
Doniyor Goipov
Maktub
00:00
Dias
Afsusdaman
04:07
Anvar Sanayev
Feruzam
00:00
Zahida
Sevgi alam (cover Sevara Nazarxon)
03:20
Yodgor Mirzajonov
Layli
04:25
Ulug'bek Rahmatullayev
Atirgulim (2019)
03:48
Shirin Mamatova
Can't Help Falling In Love
03:23
Surayyo Qosimova
Bir gul
03:46
Sardor Rahimxon
Jannat bog’larin sotma
03:15
Ozoda Nursaidova
Sog'indi dil (Acoustic version)
05:10
Afruza
Ya habibi
03:26
Sardor Bekmurodov
Qahramonlar
00:00
Shohruhxon & Jenisbek Piyazov
Sog’inib
05:09
Duetmas
Uygonamiz
02:43
Xamdam Sobirov
Yor-yor
00:00
Yagona
Uzatsalar
05:10
Botirxon Dosmatov
Termizlik
00:00
Türkan Velizade & Perviz Bulbule
Deliyem
03:36
ZamonaM
Sevgini Asra (feat. Samira Remix by Dj Lion)
03:36
Ummon
Yuragim
03:36
Alisher Zokirov
Dardi bedavoman (Official Music Video)
04:19
G.Islam & Aziz
Yuragim
03:11
Zafar Ergashov
Oqibat
05:35
Feruzshox
Kular
04:04
Rapper Bad Boy
Musofir
05:17
Xamdam Sobirov
Dunyo ekan
02:50
Dias
Yor Yor
03:46
Ozoda
Sogindi dil (acousic version)
05:20
Uzmir
Keraging yo’q
05:04
Dilxumor Esirgapova
Erkalarding
03:22
Aliko
Hammasi yolg’on
04:31
Dias
Nega ketding
03:23
Bravo Guruhi
Bedor tunlarim
04:48
Bad Boy
Aktrisa (by Benazir)
04:44
Shohruhxon
Men senga begona
03:18
Ilqar Qebeleli
Sevgiye mehkum (official music 2020)
04:06
Xamdam Sobirov
Mayli kulaver (Cover by Seyhan)
03:49
Ohun Hasan
Vapshe Malades (Remix by Dj Only)
02:48
Yagdona
Kel (ft. Vaxob)
03:11
Dias
Qizil gullar
03:52
Dias
Qora ko’zli malikam
03:23
Dias
Borimga ko’nmadi
04:08
Dias
Meni qiynama
03:57
Dias
Sog’inaman
04:49
Dias
Yolg’on dema
05:07
Dias
Qaytib ber
04:40
Ali Otajonov
Robbim ALLOH
05:39
Мадина Давлатова
Падарум нест
07:37
Yulduz Usmonova
Oldida (Mashrab g'azali)
03:53
Xo'ja
Otam qabri (Solo version)
06:34
Mikky
Небо feat Naty (Trace Remix)
03:16
Mavluda Asalxo'jayeva
Ayb sendami
03:35
Muhammad Rizo
Radnoylarim
03:10
Aziz Esanov
Bilmam
03:22
Dadu guruhi
Hech kim
03:06
Boburbek Arapbaev
Mexr qollari
03:16
Ozoda Ahmedova
Iltimos, uyda qoling
04:27
Dilmurod Daliyev
Onamni topib bering
04:44
Qodirjon Ahmedov
Men Otamdan boyman Chunki otam bor
04:04
Sardor Rahimxon
NabiyAlloh Ramazon tuhfasi
04:41
Mavluda Asalxo'jayeva
Ayb sendami yor
03:35
Shahrizoda
Saodatdir
04:19
Shahzod Qarshiyev
Yuragim yondi
03:13
Shohruh Mirzo G'aniyev
Kimga
04:56
Bobur Olimov
Nigoram
03:33
Said Abbosxon
Musofir yurtlarda tinchmisan
06:00
Axror Baxshi
Vafo qani
03:16
Farrux Xamrayev
Allohdan qo’rqsak edi
02:42
Yagona
Sevgimiz Armon
03:19
G.Islam & Aziz
Jonsiz Qoldim
03:32
Асема Полат
Журегимди жаралап
03:22
Afruza
Ya habibi Ya Muhammad
03:24
Zohid
U ham endi yo’q
03:43
Mirbek
Uyda Qolaylik
03:00
Джаро & Ханза
Ты мой кайф
02:21
Yulduz Usmonova
Dadajon (XIT)
04:54
Baxrom & Ramila
Qaro qosh
04:00
Baxrom & Ramila
Armonlarim yuq
03:38
Baxrom & Ramila
Xolamning qizi
03:42
Shoxruz (Abadiya)
Yoqadi
03:39
Ahmadjon Tojiboyev
Do’st
03:58
Zohid
Alda
03:43
Xamdam Sobirov
Dunyo
02:50
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