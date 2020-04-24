Bekzod Annazarov - NONA
|Ijrochi:
|Bekzod Annazarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|706
|Hajmi:
|2.54 MB
|Davomiyligi:
|01:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-04-2020
Qo'shiq haqida
«NONA» qo'shig'ini Bekzod Annazarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:49, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 24-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 706 marta tinglangan. Bekzod Annazarov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sensizman», «Yagonam», «Shirin Tush».
Bekzod Annazarov - NONA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.