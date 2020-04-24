Bekzod Annazarov - NONA

Bekzod Annazarov — NONA
Ijrochi: Bekzod Annazarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 706
Hajmi: 2.54 MB
Davomiyligi: 01:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«NONA» qo'shig'ini Bekzod Annazarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:49, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 24-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 706 marta tinglangan. Bekzod Annazarov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sensizman», «Yagonam», «Shirin Tush».

Bekzod Annazarov - NONA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00