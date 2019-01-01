Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Erkin Madraximov
Olov
03:00
Nodirbek Niyozov
Ey muhabbat
04:04
Rashid Matniyozov
Amina
03:07
Rustamzhon Sharipov
Noqobil farzand
04:09
Shov-shuv guruhi
Yurak
03:32
Eldido
Farishtamsan
03:50
Maxsuma
Qiynama
04:27
Dildora Niyozova
Posponlar
03:37
Bobur Olimov
Yaqinlarim
05:03
Mango
Pista (remix versinon)
02:20
ForMusic pro
Qancha yana
03:40
Saidumar (Azizbek) Zaynobiddinov
Umr
07:02
Jamshid Abduazimov
Siqilib ketdim
03:21
Otabek Mirzo
Million
03:42
Oybek Xolmedov
Shahnozalar
03:28
Sanjar Usmonov
Qanday jazo
03:52
Dilafruz Ali
Dilda alam
03:29
Eldido
Sevamande baralla
03:32
Javohir Erkinboyev
Kelinchak
03:39
Umarbek Davletov
Malikam
03:11
Bahrom Nazarov
Mahalla qizlari
04:15
Omad guruhi
Bilaman
03:36
Timur Usmanov
Ol mani
03:23
Shaxboz Sheraliyev
Lolagulim
04:11
Kas1m
5 Kunlik Dunyo
02:39
Maftuna Saidaliyeva
Du-du
03:49
Suhrob Kenjayev
Tunlar
03:29
Hadicha
Anor
03:42
Eldido
Seni deb
03:18
Davr
Ne qilay
03:06
Behzod Hamdamov
Meni kechir
03:57
Dilnavo
Bolajon
02:51
Oybek Xolmedov
Ibi-ibi
03:37
Bunyodbek Saidov
Gal Gal Chop
04:25
Aliyor Egamberdiev
Tanovar
05:31
Oybek Yokubov
Qorijak
03:25
Ulug'bek Mansurov
Ota ona
03:29
VIA Osiyo
Maktab
03:09
Muxlis Berdiev
Chinni gullar (remix)
03:39
Dilshodbek Yunusov
Gulandon
03:44
Xurshid Rasulov
Bahorim
04:13
Diyor guruhi
Ehtiyojim bor
03:25
Mahmud Kuliyev
Dilnoza
03:30
Ali guruhi
Taqdir 2
04:19
Nostalgiya guruhi
Hayotim seniki
04:07
Feruzbek Karimov
Telefon
03:14
Ilhom Ahmedov
Qizcha
03:32
Bexruzin
Eslamaysan
03:50
Hojimurod Olimjonov
Yorsiz Qolarsiz
03:38
Javohir Sodiqov
Safari Dubai
03:10
Osman Navruzov
Maya-2
03:38
Bepoyon guruhi
Namaste Hindiston
03:11
Umarbek Davletov
Gal jonim
03:12
Nodirbek Primqulov
Maryamjon
03:09
Omad guruhi
Tushlarimga Kir
03:31
Bahodir Mamajonov
Qaydan bilsin
04:36
Yulduz Usmonova
Yonma-yon
04:23
Sardor Rahimxon
Orqangda Alloh turibti
03:25
Mirsunnat Mirshodiev
Gulim
03:04
Shaxri
Panama
03:08
Bekzod Umarov
Armonim onam
05:45
Xurshidbek Sariev
Qoshlari qaro
03:38
Boburbek Arapbaev
Botdi monga
04:08
Eski shahar
Mayami
03:01
Sherxon
Maro-maro
00:00
Omad guruhi
Dildoram
03:04
Lazizbek Latipov
Qarshima Chiqding
04:13
Yodgor Mirzajonov
Azobida qoldim
03:13
Shirin & Farhod
Eng gullagan
04:06
Behzod Abdullayev
Krasotka
02:46
Bilol & Faryuz
Mening dardim
05:34
Osmon guruhi
Unutolmayman
03:08
Otabek Yusupov
Jayron
04:53
Davron Ahmedov
Osiyo qiz
03:35
Ozoda Nursaidova
Ya habibi
03:58
Shuhrat Dillaev
Asirman
03:38
Sardor Ahmedov
Dada meni uylantiring
03:40
Botir Xon
Popuri (Remix)
06:50
Alisher Zokirov
Chiki Chiki
03:33
Nodirbek Xolboyev
Palaxmon toshi
03:44
Sherbek Shodiyev
Sensiz
03:15
Ummon
Jinuri
03:09
Shaxboz & Navruz
Kimda xato
03:59
Zafarbek Qurbonboyev & Doston Ibodullayev
Popuri
07:06
Elyorbek Temirov
Bolam
08:56
Dilnoza Ismiyaminova
Pokiston
03:51
Sherzod Sharipov
Pari
03:10
Mano guruhi
Sevgi dastidan
03:54
Alisher Fayz
Voy-voy
04:58
Elyor Sodikov
Salom-salom
03:01
Eldido
Hey yor
07:00
Alisher Mambetov
Guli
03:09
Abdulla Qurbonov
Ya Rasulullah
04:57
Layli & Majnun
Chaman-chaman
03:28
SamoFM guruhi
Voy alam
03:24
Rahim Raufiy
Farida
03:25
Bojalar & Shukurullo Isroilov
Nasiba
04:43
Mashhurbek
Sinfdosh qiz
04:20
Javlonbek Mahmudov
Sevaman
03:39
Bekzod Umarov
Madina
03:19
←
1
…
6
7
8
9
10
…
18
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00