Aziz Yuldashev - Janan (Qoraqalpoq tilida)
|Ijrochi:
|Aziz Yuldashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 204
|Hajmi:
|3.32 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Janan (Qoraqalpoq tilida)» qo'shig'ini Aziz Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 204 marta tinglangan. Aziz Yuldashev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onam kutmoqda», «Ажаб ширин», «Birinchi marta».
Aziz Yuldashev - Janan (Qoraqalpoq tilida) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.