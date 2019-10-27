Aziz Yuldashev - Janan (Qoraqalpoq tilida)

Aziz Yuldashev — Janan (Qoraqalpoq tilida)
Ijrochi: Aziz Yuldashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 204
Hajmi: 3.32 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Janan (Qoraqalpoq tilida)» qo'shig'ini Aziz Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 204 marta tinglangan. Aziz Yuldashev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onam kutmoqda», «Ажаб ширин», «Birinchi marta».

Aziz Yuldashev - Janan (Qoraqalpoq tilida) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00