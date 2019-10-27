Otajon Bahtiyorov - Samira
|Ijrochi:
|Otajon Bahtiyorov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|746
|Hajmi:
|2.85 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Samira» — Otajon Bahtiyorov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 746 marta tinglangan — bu Otajon Bahtiyorovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Otajon Bahtiyorov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor-yor».
Otajon Bahtiyorov - Samira qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.