Otajon Bahtiyorov - Samira

Otajon Bahtiyorov — Samira
Ijrochi: Otajon Bahtiyorov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 746
Hajmi: 2.85 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Samira» — Otajon Bahtiyorov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 746 marta tinglangan — bu Otajon Bahtiyorovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Otajon Bahtiyorov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor-yor».

Otajon Bahtiyorov - Samira qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00