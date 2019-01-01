Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Oybek Xolmedov
Shokoladim
03:20
Bunyodbek Saidov
Ona qizim
03:24
Lobar Umarova
Kuz gullari
04:04
Ayubxon
Onam
04:23
Shahzod Nazarov
Dona-dona
04:01
Shaxboz Nuraliyev
Havas qil
03:46
Mirjalol Ne'matov
Mayin
03:48
Osmon guruhi
Dengiz
03:54
Alisher Imomov
Dengiz
03:44
Sherbek Shodiyev
Gulisa
03:18
Azim Mullaxonov
Ona
04:43
Ravshan Sobirov
Popuri 2018
08:05
Bahrom Nazarov
Yaxshi odamlar
04:20
Farrux Raimov
Mayli yor
03:30
Jamshid Shodiyev
Aylantirma gapni
03:23
Gulsanam Mamazoitova
Yuraklar
03:22
Doniyor Bekturdiyev
Taxi
03:33
Mirzabek Xolmedov & Tohir Mahkamov
Dadam
05:41
Manzura & Shuhrat Vohidov
Sevasanmi meni
03:23
Munisa Rizayeva & Eldor Qayumov
May
03:43
Mirjalol Ne'matov & Ikkalamiz guruhi
Selfi
03:09
Hosila Rahimova
Hushpillak
03:40
Baturjan
Oy go’zalim mendan ketma
03:25
Timur Usmanov
Sen Ozing
03:48
AzamatXan
Yedingku
03:56
Mustafo
Muhabbat
03:54
Konsta
Bir umr
04:10
Sardor Rahimxon
Xush kelding, Ramazonim
01:14
Xusan Sultan
Oshiq nolasi
04:09
Doniyor Bekturdiyev
Dim-dim yomon
03:15
Mardon Sulaymon
Yonmoqdaman
03:43
Fazliddin Umarov
Shtirlab
04:17
Fazliddin Umarov
Otaga tik boqma
05:17
Suhrob Kenjayev
Eslatar
03:36
Abror Azizov
Kel gulim
03:51
Estrada shou guruhi
Yaxshilik qil
03:45
Yulduz Usmonova
Kiki do you love me
03:35
Karim
Ayt
04:00
Mubina SHamanadze & Reizo Muhammadi
Azoboyu tu
04:52
Benom
So’ngi bor
03:46
Dilnoza Ismiyaminova
Bahor
03:17
Shojasur Shoakbarov
Senyorita
03:04
Umida
Ayt-ayt
03:53
Nodirbek Xolboyev
Yaxshimas
03:25
Hosila Rahimova
Jeyding-ku
04:14
Mashxurbek Yuldashev
Sog’indim
03:22
Doniyor Bekturdiyev
Yoninga galdim
04:15
Ilhom Farmonov
Alamo
02:43
Jasurbek Raximov
Bor onangga
05:42
Yulduz Turdiyeva
Dugonajon
02:56
Sardor Mamadaliyev
Hech qachon
03:13
Dil-hidaya
Salovat
06:40
SanJay
Bittaga bitta
04:00
Shod
Meni Jonim
03:59
Zohid
Qaydasan Gulim (DJ Taller Mix)
03:47
Doston Sulton
Oyniso
03:40
SenSiz Guruhi & Kamol
Sevaman Seni
03:47
Mirjon Ashrapov
Ya Alloh
03:33
Sardor Rahimxon
25 yoshida ko’zi ko’rgan bola
01:32
Shod
Yurak 2
04:12
Alijon Isoqov
Ayollar
04:36
Jemalkhan
Men u men emas
03:41
Elyor Sodikov
Boqdi manga
04:12
Gulsanam Mamazoitova
Soqiynoma
03:01
Renat Sobirov
Hayr maktabim (Remix)
03:31
Jasur Mavlonov
Akam
04:01
Zokir Sobirov (Oqshom guruhi)
Uhlayver jonim
03:36
Zarina & Jasur
Baxt yomg’iri
02:42
Bunyodbek Saidov
Buxoro va Samarqandcha
03:30
Botir Xon
Sotqin
03:03
Sunnat Sultan
Maysara
03:28
Dilshod Otashxon
Seni eslab
04:03
Azizbek Hamidov
Kelin ketar yor-yor
03:47
Iroda Dilroz
Sevgilim
03:08
Azizbek Hamidov
Mehribonim Olloh
03:23
Dilshod Ahmedov
Yorim
03:54
Ahror Madrahimov
Farzand nolasi
03:29
Muhammad Ali Navruzov
Darbadaring (Shaxboz va Navruz Pro)
03:20
Yulduz Abdullayeva
Kelganda bahor
03:20
Faridam & Bahodir Nizomov
Sevgim sengadir Olloh
03:35
Dilmurod Sultonov
Mavrigi
04:30
Hosila Rahimova
Elimdan aylanay
04:07
Karim Zokirov
Girya
06:09
Boburmirzo Yazdonov
Noz
03:35
Farrux Xamrayev
Arzimading
04:10
Bahodir Mamajonov
Ichimdagi dushmanlarim
05:03
Muzaffar Mirzarahimov
Tarjimon
03:32
Muhammadyusuf Turdaliyev
Ona
04:04
Yulduz Usmonova & Yashar Gunachgun
Seni severdim
04:26
Vohid Abdulhakim
Jannatingdan
05:05
Shoxrux
Shukrona
03:07
Muhammad Safo
Gechdim
03:41
Shuhrat Dillaev
Mejina
03:31
Rashidbek Matniyozov
Ohayyo
03:05
Murod Soyibnazarov
Oh-oh
03:47
Eldido
Yoqimtoy
03:04
Shuhrat Dillaev
Asal-asal
03:53
Zafarbek Qurbonboyev
Noz etadi
03:15
Bahrom Karimov
Kelin qidirib
03:06
Farrux Komilov
Osmonda oyim
03:13
←
1
…
3
4
5
6
7
…
15
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00