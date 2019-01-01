Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Gulzoda Xudoynazarova
Ey dil
04:14
Sarvar Sapaev
Vijdonsiz
03:42
Bekmurod Davronov
Ayol
04:20
Yahyoxon Muqimjonov
Sabina
03:18
Subxan
Yosh oila drammasi
08:24
Bayon
Darbadarman (new version)
03:39
Muhammad Safo
Tangrim
03:35
Elyorbek Bobojonov
Ona
04:37
Baxtiyor Muhiddinov
Ey dunyo
03:28
Yulduz Usmonova
Dunya
05:10
Bojalar
Topiladi
02:48
Husan
Asaldey
03:50
Shov-shuv guruhi
Hayotimsan
03:04
Isomiddin Nur
Uchrashding
04:33
Ibodullo Ochilov & Masta Farik
Afsus
04:10
Doston Ibodullayev
Qum atak
03:21
Hojiakbar Haydarov
Oromijonim
03:07
Bahrom Nazarov
Bulbul
04:37
Oybek Hamroqulov
Do’stlar
03:25
Muhabbat
Xayotga qaytar yana
03:58
Dilmurod Sultonov
Omonatginam
04:00
Sunnat Sultan & Shaxboz Sheraliyev
Bahor fasli
03:18
Mansurtoy
Sen kelarsan
03:58
Otabek Muhammadzohid
Jonim asir
03:33
Yulduz Turdiyeva
Eytir
03:12
Sunnat Samo
Ul kecha
04:12
Sardor Rahimxon
NabiyAlloh (Ramazon tuhfasi, salavot)
04:40
Dilnoza Ismiyaminova & Bunyodbek Saidov
Xali shu hol
04:16
Yulduz Usmonova
Sanamgina (jonli ijro)
04:23
Bobur Olimov
Yaralgan
06:10
Bunyodbek Saidov
Habibi
03:10
Sherzod Sobirov
Boq dadik
03:54
Sunnat Samo
Tanimadingmi
04:01
Mano guruhi
Sevishingni sezganman
03:00
Zarrux
Xumorim
04:18
Akbarshox
Ey yor
03:52
Ilyosbek Burhanov
Ota-Ona
03:07
Hojiakbar Haydarov
Asila
03:25
Bekmurod Davronov
Vafosiz
03:04
Dildora Niyozova
Farzand nidosi
04:45
Subxan & STM
Sevaman
03:36
Shohruhxon
Malikam (remix)
02:49
Bahodir Mamajonov
Iting tishlasa
04:08
Anvar Sobirov
Dengiz
06:05
Muzaffar Mirzarahimov
Qora-qora
03:13
Shohruh Rahimov
Istamas
07:16
Malika Egamberdiyeva
Uzatamiz
04:28
Isomiddin Nur
Zaks mashina
03:40
Murod Manzur
Musofir
04:09
Tohir Sulton
Ketma
03:46
Shod
Sen-Sen
03:31
Komron Otajonov
Davradagi yulduzlar
04:42
Boburbek Arapbaev
Sevgi pulga sotilmas
03:10
Shoxrux Islamov
Yana-yana
03:06
Yulduz Usmonova
Sevgi tangosi
04:17
Muzaffar Mirzarahimov
Yana-yana
04:15
Farrux Raimov
Mani sev
03:42
Yulduz Turdiyeva
Ah Bu Sevda
03:19
Guli Navo
Anjir
03:15
Sardor Orziev
Koinotim
03:12
Shirin & Farhod
Bevafo
03:10
Umar Mahkamboyev
Kelin alla bolam desin
04:59
Shoxruz (Abadiya)
Hayr
03:08
Sardor Bekmurodov
Janon
03:48
Ozoda Nursaidova
Sokini ishq
03:36
Shohruxbek Saidnazarov
Yurak
03:52
Furqat Qalandarov
Singil duosi
03:23
Asqar Umarxon
Jimmy-jimmy
03:10
Bunyodbek Saidov
Nerda-nerda
03:20
Vohid Abdulhakim
Rosululloh kirin tushumga
03:17
Bekzod Xakimov
Menga ishon
03:35
Xudoyor Saidov
Man yomon
03:16
Maqsudbek Jabborov
Baxtsiz yurak
04:51
Alisher Mambetov
Yodimdo
03:35
Ahad Botirov
Kerakmidi jonim
03:35
Shoxruz (Abadiya)
Shunchaki ketdi (new version)
03:47
Asim Bagirzade
Biz mehriban aileyik
03:13
Abduvali Rajabov
Onam
03:44
Isomiddin Nur
Davay do svidaniya
03:37
Zulayho Boyxonova
Yangi tanovor
04:05
Sardor Zokirov
Ikkinchi muhabbat
03:48
Bobur To`raqulov
Odamlar
03:19
Davlatshox
Men qolaman
03:50
Maksudbek Isokov
Ota-ona
06:23
Munisa Rizayeva
Osmon
03:53
Hosila Rahimova
Jonim
03:56
Yodgor Mirzajonov
Jonim (new version)
04:11
Jahongirshox Karimov
Alvido
04:07
Botir Qodirov
Ikki vujud
03:45
Farrux Xamrayev
Ichaman (remix version)
03:55
Shuhrat Dillaev
Tasanno
03:45
Shod
Pari
03:28
Bilol
Habibi
03:55
Sarvar Haydarov
Bahaybat yurak
03:28
Renat Sobirov & Shahriyor
Begonadekmiz
03:51
Umidaxon
Yonsin yurak
03:58
Obid Shox
Oysara
03:46
Shahzodxon
Ofati janon
03:13
Alijon Hakimov
Tarona
04:18
Izzatilla Ismoilov
Layli
03:08
←
1
2
3
4
5
6
…
14
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00