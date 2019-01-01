Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Gulzoda Xudoynazarova
Vafosiz yor
02:50
Leyla
Nega
03:31
Shojasur Shoakbarov
Munojatxon
03:56
Bojalar & Shaxri
Zing-zing
03:30
Husan
Naravat (tojik tilida)
03:24
Shohruhxon
Yana-yana
00:00
Barno Begim
Dedim
03:51
Asim Bagirzade
Sevimli deli
03:58
Shohruhxon
Qiz bola (minus)
02:52
Farruh Saidov
Baxt
04:23
Ozoda Nursaidova
Yalla
03:23
Oybek Botirov
Yomonsane
02:48
Asqar Ashurmatov
Madinam
02:50
Farrux Raimov
Olmaxonim
03:25
Ali guruhi
Azob
04:05
Furqat Macho
Ey mozoli (remix version)
03:03
Farrux Xamrayev
Hajga boramiz
04:21
Mango
Malak
03:38
Abdurashid Isoqov
Sohibjamol
04:00
Boburmirzo Yazdonov
Farishtam
04:06
Ozoda Ahmedova
Parvo makun
04:04
Jo'rabek
Afsus
04:47
Ihtiyor Holmatov
Bas qil
03:20
Humoyun Mirzo
Janona
03:19
Muhayyo Umarova
Kutmagandim
04:02
Dilshodbek Yunusov
Shakarchimi
03:41
Ziyoda
Yonimda
03:32
Shod
Malikam
03:55
Mirsunnat Mirshodiev
Guli
03:23
ForMusic pro
Ayblama
03:54
Sherdor
Sevgi madhiyasi
03:53
Oybek Yokubov
Restoran
03:47
Dildora Niyozova & Asilbek
Onam Derman
04:03
Rashid Matniyozov
Qaytar dunyo
05:12
Isomiddin Nur
Yalinma
03:31
Feruza Egamova
Dunyo
04:00
Sunnat
Nega
03:32
Murod Otajonov
Begona
04:01
Bexruzin
Nurim
03:26
Hasan Rajabiy
Toshkentdadur
08:16
Nodirbek Xolboyev
Bor
03:37
Maftuna Axrorova
Qalbim
03:41
Mirvohid Mirtursunov
Orzu ijobati
03:28
Zarrux
Oshiqman
02:32
Sunnat
Unutaman
03:55
Izzatbek Holiqov
Baxti qarolar
03:39
Xasan & Husan Botirovlar
Nozli
04:03
Abzal Husanov
Ishq
03:19
Shohruh Rahimov
Ozoringda
03:31
Ilhom Mamatov
Chekib
04:40
Alijon Isoqov
Qora bayir
04:35
Ibrohimzoda
Popuri
06:22
Shuhrat Vohidov
Aylanib
03:05
Shoira Otabekova
Salom yoronam
03:53
Yulduz Usmonova
Choyhona
04:18
ForMusic pro
Sani sevib qoldim
04:10
Dildora Niyozova
Ayollar (jonli ijro)
04:16
Alisher Fayz
Buvijonim
06:09
Behruz Tohirov
Olma
02:44
Ibrohim Hamidov
Dil qushi
03:28
Farruh Saidov
Uzum
03:22
Farhod Saidzod
Erkak
03:18
Umida
Aytmasang aytma
03:35
Binardin
Rasskaji (remix)
02:43
Nilufar Usmonova
Oltin qanot
04:26
Dilmurod Usmonov
Studentka
02:10
Komronbek Soburov
Qor atar
03:05
Bunyodbek Saidov
Qoroli
03:04
Rui Zamin
Olalaley
03:20
Mahmud Namozov
Chinni
03:20
Ozoda Ahmedova
Sarjayla
03:35
Renat Sobirov
Mazalim
03:26
Elyorbek Temirov
Chiroyli Qiz (remix)
03:02
Sanatbek Farmonov
Uch qadam
03:50
Otash Xijron
Sochildim (remix version)
03:18
Qilichbek Madaliyev
Hovli
00:00
Muhayyo Umarova
Mayda-mayda
03:39
Shahzoda
Soginib
03:21
Otabek Abdukarimov
Alvido
03:23
Nodirbek Niyozov
Ishq
03:57
Mardon Sulaymon
Intizorim
03:33
Shukurullo Rasulov
Shodiya
03:17
Dilmurod
Dema-dema
02:58
Avazbek Soliyev
Nasixat
05:17
Shahzodxon
Madinam
03:15
Zulayho Boyxonova
Meniki emas
04:00
Baxtiyor Muhiddinov
Ber imkon
02:53
Abdulaziz Zokirov
9-may (popuri)
06:03
Murodbek Qilichov
Malagim
03:52
Mahmud Namozov
Laylijon
03:19
Erkin Madraximov
Chiroylisan
02:59
Jasurbek Jabborov
Kim nima der
04:02
Shohruh Mirzo
Yurak
03:59
Shahzod Arzibayev
Man-man
02:54
Manzura & Terlan Novxani
Hiyonat qilmadim
03:37
Otabek Abdukarimov
Tanxosan chiroyda
04:29
Muhayyo Umarova
Aytgin
03:50
Husan
Layli
03:14
Shukurullo Rasulov
Baloga qoldim
03:47
Isomiddin Nur
Bahor
04:14
←
1
…
5
6
7
8
9
…
17
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00