Abzal Husanov - Shukrona
|Ijrochi:
|Abzal Husanov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 354
|Hajmi:
|3.01 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
Abzal Husanovning «Shukrona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 354 marta tinglangan. Abzal Husanov ijrosida saytda jami 36 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Tutash taqdirlar (soundtrack)», «Ishq sharobi», «Sharob».
Abzal Husanov - Shukrona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.