Hosila Rahimova - Jeyding-ku

Hosila Rahimova — Jeyding-ku
Ijrochi: Hosila Rahimova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 451
Hajmi: 3.93 MB
Davomiyligi: 04:14
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jeyding-ku» — Hosila Rahimova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:14, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 451 marta tinglangan. Hosila Rahimova ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Opa», «Qorajon», «Xotira xiyoboni».

Hosila Rahimova - Jeyding-ku qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00