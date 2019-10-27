Hosila Rahimova - Jeyding-ku
|Ijrochi:
|Hosila Rahimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|451
|Hajmi:
|3.93 MB
|Davomiyligi:
|04:14
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Jeyding-ku» — Hosila Rahimova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:14, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 451 marta tinglangan. Hosila Rahimova ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Opa», «Qorajon», «Xotira xiyoboni».
Hosila Rahimova - Jeyding-ku qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.