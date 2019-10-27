Shoxrux - Shukrona
|Ijrochi:
|Shoxrux
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 960
|Hajmi:
|3.08 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
Shoxruxning «Shukrona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 960 marta tinglangan. Shoxrux ijrosida saytda jami 146 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sani har kun korgim keladi (Hayolimdasan)», «ADO», «Endi begona (2020)».
Shoxrux - Shukrona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.