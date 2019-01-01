Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sulton Saidzoda
O hayot
03:42
Sherbek Shodiyev
Labhandaman
04:27
Avaz Olimov
Qishloqdagi qizlar
03:31
Dilnoza Ismiyaminova
Zulfiya
02:29
Yulduz Usmonova
Sen va men uchun
04:16
Farruh Mirzaev
Chi-chi
02:47
Sevara
Ota Ona
04:02
Jahongir Mirzo
Hali-hali
03:56
Sherzod Nuraliyev
Bodom qovoq
03:02
Yillar guruhi & Sevara Z & Elton
Orzular
03:31
Sunnat Salaev
Majnun
03:44
Sardor Rahimxon
Ona
01:44
Xamdam
Kutmoqdaman yomg’ir ostida (DEMO)
01:00
Alijon Rajaboyev
Kiyov bola
03:36
Erkin Komilov
Yondirar
03:47
Omad guruhi
Uchrashmaymiz
03:38
Lola Yuldasheva & Benom
Bir jamoa
05:14
Tohir Mahkamov
Bir yiqildim
04:11
Soyib Dadaxonov
Tillo sandiq
03:49
Ozoda
Esindebi
04:14
Hadicha
Musofirlar
04:07
AzamatXan
Yoshlar ittifoqi
03:22
Bojalar
Popuri
09:16
Azizxon (Mango guruhi)
Onam
03:02
Ozodbek Nazarbekov
Bahramand etgil
04:22
Ali guruhi
Sevmagansan
04:19
Samandar
Sevgi fazosi
03:28
Farruh Kurbonov
Qani-qani
05:00
Ibrohim Hamidov
Meni Akam
04:56
Shahriyor & Davron Goipov
Malikam
02:36
Yulduz Usmonova
Shokolad
03:51
Dildora Niyozova
Popuri (jonli ijro)
11:34
Iroda Iskandarova
Xova xey
03:42
Bunyod Sodiqov
Ayollar
03:16
Ozoda Nursaidova
Qishloqi
04:50
Yulduz Usmonova
Erkak kiyik
04:44
Dilmurod
Armonlarim
03:36
Hosila Rahimova
Opa
03:57
Saydu
в кровь
03:02
Mirodil Hakimov
Axtaribman
03:18
Shaxboz & Navruz
Aybim seni sevganim
03:38
Nodirbek Niyozov
Parizod
04:27
Eldido
Bell
04:41
Ulug'bek Rahmatullayev
Алые тюльпаны
03:30
Farhod Tajimetov
Shahzoda
02:57
Farrux Xamrayev
Indamadim
03:38
Yulduz Usmonova
Daydi yorim
03:27
Dilshod Ahmedov
Seni deb
02:47
Zaki Lione
Yana seni
03:50
Muhammad Safo
Jannatim onam
04:49
Mardon Nuriddinov
Yuzlaridan
03:34
Zulayho Boyxonova
Ko‘z tutarman
03:47
Oybek Ergashev
Qadrimiz
04:24
Yillar guruhi
Mini yubka
03:30
Yulduz Usmonova
Ertaga
04:36
Sanjar Usmonov
Sevmaganlar
03:56
Komron Otajonov
Umr bahori
05:04
Nuriddin Yusupov
Laylo
03:38
Mango
Eh Guli
04:09
Bunyod Jumaniyozov
Popuri
09:59
Hulkar Abdullayeva
Lazgi Afsonasi
06:27
Isomiddin Nur
Zebojon
03:26
Baxtiyor Muhiddinov
Guli
04:21
Yillar guruhi
Yomon Qiz (Remix)
03:47
Rahimxon
Ojizman
04:01
ForMusic pro
Eslatdi
03:26
Mano guruhi
Ovunaman
03:15
Bunyod Sodiqov
Ayrilding
05:06
Yulduz Usmonova
Джигит (Кавказская)
04:14
Abror MTV
Taxi
02:45
Ikrom Usanov
Zulayho
03:20
Xamdam
Yuzida niqoblaridan (DEMO)
00:53
Nodira Qayumova
Boshqachamanda
02:57
Nodirbek Xolboyev
Sevolmadim
04:12
Dilnoza Ismiyaminova
Tong otguncha
07:44
Umar Mahkamboyev
Sim-sim
04:52
Vaxid Aliyev
Bahore
04:29
Ozodbek Nazarbekov
1-2-3
03:24
Yagona
Dj Botya
03:11
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Tong shamoli
03:55
Sevara Nazarxon & Shahriyor
Sevilmoqlik
04:03
Sunnat Samo
Hali yoshsan
03:09
Baxtiyor Muhiddinov
Bovar nadorat
03:41
Bunyodbek Saidov
Morqo Bilak
04:16
Lola Yuldasheva
Asta
03:09
Aziz Nur
Qaddi nihol
03:10
Raxmonbek Raximov
Sevging ayt
03:57
Faruz Guruhi
Baxtli Qilaman
04:20
Eldido
Siri bor nigohingni
03:20
Rustamzhon Sharipov
Yurakginam
03:29
Murod Otajonov
Hayotim san-san
03:47
Sherzod Nuraliyev
Indamadim
03:36
Maqsudbek Jabborov
16 yoshingda
03:26
Hayit Muhammad
Maylimi
03:27
Bahrom Karimov
Vatanim
04:00
Shod
Bunyodkor
03:23
Doniyorbek Alimov
Oydono
03:28
Sunnat Samo
Chiroylisanda
03:10
Jahongirshox Karimov
Aldama
03:45
Nizomjon Azimov
Gulafshon
04:26
←
1
2
3
4
5
…
13
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00