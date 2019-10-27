Dilshod Otashxon - Seni eslab
|Ijrochi:
|Dilshod Otashxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|930
|Hajmi:
|3.77 MB
|Davomiyligi:
|04:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Seni eslab» — Dilshod Otashxon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 930 marta tinglangan — bu Dilshod Otashxonning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Dilshod Otashxon ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bechora kiz», «Oyla-oyla», «Farzandini sotganlar».
Dilshod Otashxon - Seni eslab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.