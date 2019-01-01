Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ruxshona
Yana
03:01
Bojalar
Yapon qiz
02:57
Asilbek Negmatov
Keldim-keldim
05:36
Shoxruz (Abadiya)
Bevafo-bevafo
03:32
Alisher Zokirov
To’y kechasi
05:53
Abbosxon
I Just Call
04:19
Abdulla Qurbonov
Shodlan ey ko’ngil
04:27
Osman Navruzov
Nurana
03:42
Bunyodbek Saidov
Bolajonlar
04:02
Yashnar Ziyo
Onam
03:45
Otabek Muhammadzohid
Kolbasti
03:56
Abdulla Qurbonov
Aldab nima qilarsan
04:16
Otabek Yusuf
Sevaman
03:05
Botir Zokirov
Umid
04:50
Otabek Yusuf
Sof sevging
03:49
Shirin Mamatova
Mening diyorim
04:28
Bobomurod Hamdamov
Jaloliddin
05:03
Tohir Sodiqov
Nega sen ket deding
04:06
Ozoda Nursaidova
Yodimdasan
03:46
Abdulla Qurbonov
Dilorom
04:37
Botir Qodirov
Muhabbat
04:16
Ziyoda & Bojalar
Sezaman
03:32
Ziyoda
Navolaring
03:19
Feruza Jumaniyozova
Choki-choki
03:59
Daler Fayzullayev
Izlayman
03:07
Botir Yaminov
Yodimdasan hamon
04:02
Asilbek Negmatov
Boylama
04:10
Sanjar Abduvohidov
Onajonlar o’ynasin
03:14
Abdulaziz Zokirov
Sharq taronasi
03:31
Sanjar Abduvohidov
Adosimanda
03:59
Afruz
Lola
03:35
Qodirjon Madaminov
Yurak
03:25
Sardor Mamadaliyev
52 Vatandosh hotirasiga
03:36
Otash Xijron
Sevganman
03:31
Ziyoda
Maza maza
03:23
Murod Manzur
Qimor
02:56
Dildora Niyozova
Endi
03:21
Sardor Mamadaliyev
Atirgulim
03:40
Aziza Niyozmetova
Lazgi
05:11
Bobomurod Hamdamov
Maro-maro
04:12
Bobur Olimov
Sevmayman deb qanday aytaman
04:56
Aziz Rametov
Qaytaman
03:33
Alijon Isoqov
Jiyron
04:04
Dildora Niyozova
Ishonma
04:23
Bunyodbek Saidov
Yur
03:09
Alisher Zokirov
Kechdim
03:46
Dilnoza Ismiyaminova
Mayda-mayda
03:43
Dilmurod Sultonov
Xorazm
03:36
Surxon
Nigohlarimiz
03:32
Yillar guruhi
Dardlarim ol (remix version)
03:49
Dilmurod Sultonov
Isop
03:43
Elmurod Mirzayev
Gulruh
04:19
Abdulaziz Zokirov
Andijon polkasi
04:01
Bahrom Nazarov
Olti yoshli qiz
05:17
Dado
Discotheque
03:28
Aziza Niyozmetova
Kishmish
05:18
Yillar guruhi & Ahmad
Oramizda
03:38
Alisher Fayz
Kerakmas
04:25
Feruza Jumaniyozova
Voy-voy lazgi
04:11
Tohir Sodiqov
Esla
03:56
Dilnoza Akbarova
Andijonim
04:26
Bunyodbek Saidov
Ustozlar
09:45
Bojalar
Anhor
03:30
Ozoda Nursaidova
Holos
05:40
Alisher Fayz
Alvido
03:02
Aziz Rametov
Sensiz
04:14
Bojalar
Andijonga
03:15
Alisher Fayz
Arazladi
03:19
Umidaxon
Sargardoringman
03:14
Shahzodxon
Qaysarginam
03:02
Bojalar
Onajonim yozdim hat
03:28
Isroil Saidumarov
Nilufar
04:24
Budur
Jaga
03:28
Anvar Sanayev
Yor-yor
03:41
Abduhoshim Ismoilov
Namangan yor yori
03:36
Ali Otajonov
Bolalar uyi
04:27
Abdulla Qurbonov
Asalim
04:04
Botir Qodirov
Otajonim
04:20
Diyor guruhi
Omon yor
03:47
Xalid
Koinotim
03:03
VIA Afrosiyob
Chao-chao
03:23
Bobomurod Hamdamov
Kim ekan
05:56
Oybek & Nigora
Madam
03:02
Sanjar Halikov
Lolalar
04:11
Jaloliddin Usmonov
Ota-ona
04:09
Alisher Fayz
Oshiq-moshiq
03:26
Lazizbek Abdullayev
Sevgani qiz
03:53
Benom
Biyo
03:44
Botir Qodirov
Kel
05:19
Bojalar
Durdona
03:17
Olloyorxon
Sensan
03:06
Sodirxon Nosiraliyev
Mubina
03:02
Rasulbek Jumashev
Choyingnan bar
03:13
Komronbek Soburov
Galdi
03:36
Benom
Erkalay (remix)
03:12
Leyla
Ota-ona
03:46
Bobomurod Hamdamov
Kelin-kuyov
04:02
Qilichbek Madaliyev
Nima-nima
03:53
Mirodil Hakimov
Hofiz
04:06
Shuhratjon Hasanov
Koreyscham
03:07
←
1
…
9
…
17
18
19
20
21
…
29
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00