Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sharq
Un home et une femme
02:29
Bahriddin Zuhriddinov
Biqir-biqir
03:26
Hilola Hamidova
Mustahzod
05:55
Botir Qodirov
Ko’ngil izhori
03:53
Bojalar
Allo allo
03:47
Dilim
Sen
03:54
Feruzbek Karimov
Maftuni sari
03:24
Bahrom Nazarov
Kechikish
04:13
Muxlisbek Qurbonov
Olma yuz
06:17
Iroda Dilroz
Hop degin
03:42
Ruslan Matnazarov
Popuri
05:43
Abduhoshim Ismoilov
Noz bilan
03:48
Hadicha
Oh yurak
03:15
Dildora Niyozova
Sevgim
04:30
Ravshan Namozov
Alyor
02:58
Abduhoshim Ismoilov
Sensan sevarim
04:07
Bahrom Nazarov
Hasratim bor
04:17
Zokir Sobirov (Oqshom guruhi)
Rashk
05:15
Abbos
Klassik popuri
05:03
Bekzod Xakimov
Yoqutjon
03:37
Dildora Niyozova
Ishq
03:20
Bunyodbek Saidov
Kechir
04:05
Yillar guruhi
Leyla (remix)
02:51
Jaloliddin Abdullayev
Mani -mani
03:06
Bobur Sobirov
Orzu
03:54
Botir Qodirov
Do’ppi
03:52
Bahrom Nazarov
Gulsara
03:25
Otabek Mirzayev
Nega ayirdi
03:43
Azizbek Bekmurodov
Tannoz
04:21
Otash Xijron
Sensizman
03:00
Sanatbek Farmonov
Doira sadosi
03:40
Baturjan
Kel
04:18
Dilnoza Akbarova
Mutrabo
04:29
Oazis
Muhabbat
03:44
Bojalar
Sevma
03:33
Alisher Fayz
Xay-xay
03:31
Bekzod Haqqiyev
Dastingdan
03:36
Abdulatif Kamol
Asalika
03:46
Nodirbek Xolboyev
Bilmay qolasan
05:21
Mansurtoy
O’yna-o’yna
02:39
Osman Navruzov
Baharim
03:16
Tohir Sodiqov
Sen meni jonim
05:16
Asal
Endi
04:01
Bobomurod Hamdamov
Qalam qoshli
03:52
Bahrom Nazarov
Andijonlik qiz
03:28
Bekzod Xakimov
Nishatin
03:17
Tohir Sodiqov
Savol
05:01
Botir Xon
Buxoro, Navoiy
03:04
Ilhom Farmonov
Gulbadan
03:21
Beggi
Aisha (uzbekcha)
03:44
Bonu
Endi sen kelma
03:58
Benom
Tun
03:52
Bojalar
Dilhiroj
03:21
Mahliyo Omon
Man-man
03:50
Bojalar & Shahzodbek
Alvido
04:03
Abbosxon
Kelmaysiz
03:44
Abdulhay Karimov
Loladek
04:10
Botir Qodirov
Musofir
04:32
Bojalar
Notanish qiz
03:40
Sherbek Shodiyev
Vay-vay
03:36
Aziz Rametov
Hamon yodimda
03:48
Bojalar
Shirin-shirin
03:17
Bahrom Nazarov
Jimbir-jimbir
04:17
Botir Qodirov
Aldamadim
03:17
Dilfuza Rahimova
Azizim
03:05
Feruza Jumaniyozova
Raks birkun
04:07
Shohruhxon & Dineyra
Manzillar
03:53
Avaz Olimov
Ona
03:49
Behruz Rahimov
Kam-kam
03:37
Dilyorbek Isoqjonov
Qizlar
03:05
Umidaxon
Bor-bor
03:22
Abdulhay Karimov
Bolamga
04:55
Bobomurod Hamdamov
Ertalab tur
03:33
Sarvinoz
Essiz
03:30
Alisher Fayz
Ona shahrim
03:22
Botir Qodirov
Adashdim
04:12
Farrux Ahmedov
Faridam
03:21
Botir Yaminov
Yomondan
04:03
Sardor Mamadaliyev
Malaksan
03:50
Hojiakbar Holikov
Ey go’zal
03:54
Baturjan
Taqdirimiz
04:12
Bahriddin Zuhriddinov
Onam
03:26
Osman Navruzov
Avadan
03:08
Valijon Yuldashev
Umir kechar
04:00
Fazliddin Mamadaliyev
Saxarlarda
03:01
Abdulaziz Rahim
Oy yuzlari
03:17
Bojalar
Surxon qizi
03:38
Bojalar
Guli
03:07
Ruslan Matnazarov
Sog’inaman
06:24
Azizbek Bekmurodov
Qachon
03:24
Mashxurbek Yuldashev
Aldandimda
04:11
Abdulla Qurbonov
Oqqan daryo (new version)
04:14
Hadicha
Alam
03:22
Shohsanam
Shaq-shaq
04:27
Bekzod Xakimov
Mish mish atib
04:17
Dilshod Rahmonov
Uchrashaylik
03:46
Abdulhay Karimov
Onajon
05:18
Shahlo Ahmedova
Seni deya
04:00
Mashxurbek Yuldashev
Ota Ona
03:22
Benom
18-bekat
03:46
←
1
…
11
…
19
20
21
22
23
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00