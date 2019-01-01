Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
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Октябрь
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Nilufar Kabilova
Truth
03:29
Shirin & Farhod
Oq bulut
03:48
Sevara Nazarxon
Sen Yashar
03:01
Bunyodbek Saidov
Bormisiz
03:09
Murod Manzur
Xorazmcha
03:36
Shukurullo Rasulov
Buni bir qiz (remix version)
03:08
Dilmurod
Nega
03:20
Tohirbek Boboev
Jonim dadam
04:30
Jahongir Asrayev
Yorimdur
03:50
Begzod Ismoilov
Haydovchi
04:10
Lobar Umarova
Yona
03:26
Suxan & Mansur
Yor-yor
04:21
Xusan Baxshi & Xolmurod Saidov
Mapetta
02:54
Mahmood
One love
02:54
Farrux Ahmedov
Choyxonachi
02:08
Dildora Niyozova
Aldama
02:58
Ilhomjon Qurbonov
Mehribonim onam
03:49
Behzod Hamdamov
Yuragim
03:49
Sherxon
Ozor Yuraklar
04:10
Bahrom Nazarov
Xayolim
04:24
Ulug'bek Halikov
Chak chak
03:16
Asliddin Rahimov
Vatanim
03:26
Aliyor Egamberdiev
Malika Singlim
03:43
Dil-hidaya
Assalamu alayka
04:16
Nodirbek Xolboyev
Xudo asrasin
04:44
Johongir Shoh
Ota Onam
03:45
Nargiza Azimova
Armonim
06:29
Nodira Qayumova
Aldovlaring
03:04
Mirziyod Nurmatov
Alvido dema
03:55
Dilnoza Ismiyaminova
Yalola
03:04
Qaytar yuragim
Ehzon
03:34
Doniyor Bekturdiyev
Sumbula
03:15
Bexruzin
Yangalar
03:27
Yodgor Mirzajonov
Chavandoz
03:32
Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)
Tonggacha
04:13
Umarbek Davletov
Ayrilmasin
04:18
Artur Rahmonov
Sevsang
03:35
Avazbek Alimov
Xaz atamiz
05:00
Abdulaziz Zokirov
Kosem
06:06
Dilmurod
Bir bora holimga
03:33
Aziza Qobilova
Sen bilmaysan
03:32
Doniyor Bekturdiyev
Tuni-guni
03:39
G'ulom Ali
Ox-ox-ox
03:12
Azamat Abdurahmonov
Yaxshi inson
03:50
Bunyod Sodiqov
Erkak
03:27
Yulduz Usmonova
Tvist
03:40
Dildora Niyozova & Anvar Sobirov
Onam derman
04:03
Asrorxon Zajnabutdinov
Alam
03:51
Behzod Hamdamov
Eslama Meni
03:17
Sardor Rahimxon
Ota va qiz suhbati (ibratli hikoya)
01:46
Vohid Abdulhakim
Singlimga
04:52
Dil-hidaya
Ramazon
04:04
Yulduz Usmonova
Biyo-biyo (fors tilida)
04:55
Izhod guruxi
Ayama
03:15
Leyla
Balle-balle
03:31
Mirvohid Mirtursunov
Ber sado
03:09
Doston Ubaydullayev & Afruz
Olmacha anor
02:30
Dilfuza Qobilova
Tu ajab hushrui (cover)
03:56
Umid Shams
Amira
03:49
Muhammad Safo
Seni qanday unutay
05:45
Sardor Rahimxon
Ajal yaqinlashmoqda
01:17
UzTim
Davom etar hayot
03:48
Timur Ahmedov
Yulduzim
03:39
Dilafruz Hayitmetova
Humoriman
03:15
Amura
Xafa qilma
03:00
Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)
Uyga kir
03:38
Maqsad Qaraev
Lalejan
02:58
Shohruhxon & Shahzoda
Kel (remix version)
03:21
Bunyodbek Saidov & Sabina
Chiccita
03:53
Nodirbek Niyozov
Zebo
03:17
Shoxruz Muxtorov
Indama
04:17
Shirin & Farhod
Sevgi bahori
02:52
Babymohi & Abbosxon
Eslamading
04:05
Ilhom Mamatov
Yo Habibi
03:17
Shod
Yurak
04:15
Erash
Muhabbat
04:29
Sayshox
Onam
02:54
Umar Mahkamboyev
Bolajon
02:57
Feruza Bonu
Ehtiyot qiling
03:52
Sherzod Nuraliyev
Yoshligim
04:28
Murodbek Qilichov
Sevsam
04:41
Isomiddin Nur
Unda ne topding
06:01
Rashid Matniyozov
Muhabbat (remix version)
03:18
Jasur Mavlonov
Rizvongul
03:13
Shukurullo Rasulov
Onajon
03:52
Nilufar Hamidova
Dil iztirobi
03:17
Asilbek Amanulloh
Jane (remix version)
04:17
Isomiddin Nur
Boyga erga tegaver
03:12
Bahodir Nizomov
Adajonim
04:11
Yoqutjon Rajabov
Pari-pari
03:58
Shuhrat Dillaev
Mard yigit
03:43
Alisher Mambetov
Xiyonat
04:00
Farruh Saidov
Yodingdamu
04:20
Nargiz
Azizim-baxtiyorim
03:26
Sardor Tairov
Onajon
03:52
Ilyos Boboyev
Muslim-onajon
04:02
Avazbek Soliyev
Bay-bay
03:25
Jaloliddin Abdullayev
Oq qushim
03:58
Muhammadali G'ulomov
Layli
03:09
Zarrux
Borma-borma
04:42
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