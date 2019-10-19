Alisher Zokirov - To’y kechasi

Alisher Zokirov — To’y kechasi
Ijrochi: Alisher Zokirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 097
Hajmi: 4.71 MB
Davomiyligi: 05:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Alisher Zokirovning «To’y kechasi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:53, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 097 marta tinglangan. Alisher Zokirov ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Parcha parcha», «Kechdim», «Malikam».

Alisher Zokirov - To’y kechasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00