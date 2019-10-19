Alisher Zokirov - To’y kechasi
|Ijrochi:
|Alisher Zokirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 097
|Hajmi:
|4.71 MB
|Davomiyligi:
|05:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Alisher Zokirovning «To’y kechasi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:53, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 097 marta tinglangan. Alisher Zokirov ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Parcha parcha», «Kechdim», «Malikam».
Alisher Zokirov - To’y kechasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.