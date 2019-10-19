Elmurod Mirzayev - Gulruh
|Ijrochi:
|Elmurod Mirzayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 642
|Hajmi:
|4.18 MB
|Davomiyligi:
|04:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Elmurod Mirzayevning «Gulruh» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 642 marta tinglangan — bu Elmurod Mirzayevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yuragimni», «Debsanda (New version)», «Meni sevarmiding».
Elmurod Mirzayev - Gulruh qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.