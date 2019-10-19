Abdulaziz Zokirov - Sharq taronasi
|Ijrochi:
|Abdulaziz Zokirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 395
|Hajmi:
|3.46 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Sharq taronasi» qo'shig'ini Abdulaziz Zokirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 395 marta tinglangan. Abdulaziz Zokirov ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Andijon polkasi», «Popuri», «Lezginka».
Abdulaziz Zokirov - Sharq taronasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.