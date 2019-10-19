Abdulaziz Zokirov - Sharq taronasi

Abdulaziz Zokirov — Sharq taronasi
Ijrochi: Abdulaziz Zokirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 395
Hajmi: 3.46 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sharq taronasi» qo'shig'ini Abdulaziz Zokirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 395 marta tinglangan. Abdulaziz Zokirov ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Andijon polkasi», «Popuri», «Lezginka».

Abdulaziz Zokirov - Sharq taronasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00