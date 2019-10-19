Mumtoz navolar - Jingle bells (Uzbekcha)
|Ijrochi:
|Mumtoz navolar
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6 875
|Hajmi:
|1.72 MB
|Davomiyligi:
|01:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Jingle bells (Uzbekcha)» — Mumtoz navolar ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:37, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 875 marta tinglangan — bu Mumtoz navolarning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Mumtoz navolar ijrosida saytda jami 62 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Nay nolasi», «Tanbur nolasi», «Cho'li-iroq». Bu Mumtoz navolarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mumtoz navolar - Jingle bells (Uzbekcha) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.