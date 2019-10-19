Mumtoz navolar - Jingle bells (Uzbekcha)

Mumtoz navolar — Jingle bells (Uzbekcha)
Ijrochi: Mumtoz navolar
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 6 875
Hajmi: 1.72 MB
Davomiyligi: 01:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jingle bells (Uzbekcha)» — Mumtoz navolar ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:37, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 875 marta tinglangan — bu Mumtoz navolarning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Mumtoz navolar ijrosida saytda jami 62 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Nay nolasi», «Tanbur nolasi», «Cho'li-iroq». Bu Mumtoz navolarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mumtoz navolar - Jingle bells (Uzbekcha) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00