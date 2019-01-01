Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Bekmurod Davronov
Sevish gunohmi
03:48
Sharof Muqimov
Man shaydo
03:47
Shohjaxon Bozorov
Sinfdosh
03:37
Izzat Hodjayev
Shukrona
04:27
Subxan & STM
Venera
03:12
Hilola Hamidova
Hamroz
04:44
Sardor Rahimxon
Ya Alloh
04:33
Karomat Otajonova
Popuri
05:15
Umidaxon
Lazgi
04:29
Abror Azizov
Ey dil (jonli ijro)
04:12
Vohidjon Isoqov
Tangrim
03:50
Aziz Nur
Dil iztirobi
03:28
Izzat Hodjayev & Naima
Bir oqshom
03:01
Gulzoda Xudoynazarova
Alvido
03:44
Sirojiddin
Qarashing
03:01
Qahramon Jumanov
Kimni sevasan
05:00
Ravshan Sobirov
Shoshmagin
03:49
Shaxri
Men seni sevaman
04:05
Farrux Raimov
Guli
04:09
Shuhrat Dillaev
Erkalashamiz
03:25
Xusan Baxshi & Sardor Xofiz
Arazlama
03:09
Farruhbek Matyokubov
Mastonalarga
03:23
Isomiddin Nur
Mercedes
03:04
Aziz Rametov
Deniz-deniz
03:29
Bahriddin Zuhriddinov
Unut
03:15
Zokir Sobirov (Oqshom guruhi)
Ishonma
03:30
Shahzod Arzibayev
Hotira
04:30
Istora Hamroqulova
Millioner kelin (soundtrack)
02:18
Muhammadaziz
Lola
03:57
Bunyodbek Saidov
Olilani buzma
03:32
Barkamol Mamasoliyev
O’sha kunlar qani
03:23
Rahemzade & Valikhan
Yana takror
03:27
Aziz Nur
Aylana
02:54
Bekzod Haqqiyev
Nozanin
03:03
Bunyod Jumaniyozov
Oymonjon
03:43
Artur Rahmonov & Sarvinoz Quryazova
Na disan
04:55
Sharq
Qalbimda Alam
03:25
Alisher Fayz
Erkalab
04:09
Asl
Baxt
04:23
Beggi
Etaji (cover)
03:47
Ilhom Farmonov
Nozijon (Tojikcha)
03:42
Muhayyo Umarova
Yonimga qayt
04:17
Farruhbek Matyokubov
Yoqma battar
02:53
Akbarbek Sapayev
Bahorim
03:18
Umidaxon
Atirgul
03:51
Dildora Kunuzokova
Ona
04:06
Doniyor Bekturdiyev
Xorazmni bikasi
03:40
Mahmud Namozov
Kuygan yor
03:50
Doston Ubaydullayev
20 qadam
03:38
Omad guruhi
Ishonmayman
03:11
Ummon
Yig’lama yurak
03:45
Yulduz Usmonova & Bunyodbek Saidov
Xorazm lazgisi
04:50
Oybek & SaloKhan
Aldamagin
03:48
Aziz Rametov
Uchrashmadik
04:40
Ilhom Farmonov
Ayollar
03:34
Eldido
Seni deb (Slow version)
04:03
Nargiza Azimova
Sohibqironim bor mani
05:08
Inombek
Marina
03:49
Bahriddin Zuhriddinov
Vatan
04:03
Rahim Raufiy
Guliman
03:45
Fayzulloh
Ustoz
04:12
Manzura
Ey zolim
04:45
Bunyodbek Saidov
Komiljon ustoz (jonli ijro)
06:50
Osmon guruhi
Sen ketding
03:37
Farrux Raimov
Dilorom
04:08
Osman Navruzov
Asmanin ayi
03:53
Maqsad Qaraev
Nazira
03:16
Maqsudbek Jabborov
Afsona
03:47
Zoirbek
Armon
03:35
Mansur Xujaaxmad
Mening Jigit Vaqtim
04:04
Yulduz Turdiyeva
Dugonalar
02:56
Shoxrux Islamov
Qaramadim
04:05
Shuhrat Dillaev
Kechalar
03:41
Dilshod Rahmonov
Barno
03:27
Elyorbek Temirov
O Ayasi
03:31
Sherzod Nuraliyev
Indamadim 2
03:12
Avazbek Egamberdiyev
Unutaman
03:35
Yulduz Jumaniyozova & Murodbek Qilichev
Hayotim
03:06
Karen Gafurjanov
Popuri (2018)
05:01
Zohirshoh Jo'rayev
Falak
03:52
Nodirbek Xolboyev
Onamning duosi
03:50
Maqsad guruhi
Nahotki
04:01
Ehzon
Dil izhori
02:51
Ilhom Mamatov
Chaqaloq
03:35
Shahina
Qalbim egasi
03:34
Baxtiyor Muhiddinov
Mish-mish
03:04
Feruza Karimova
Oy qizim
03:20
Eldido
Izabel
04:11
Yusufxon Nurmatov
Tanbur
03:40
Farrux Raimov
Uhla
03:18
Umidaxon
Oh-voh
03:01
Azim Sher
Sensizman
03:49
Jo'rabek
Lolalar
04:42
Hosila Rahimova
Vatan
04:36
Ziyoda & Shahriyor
Vatan
04:25
Timur Raximov
Sevdim
03:40
Iqbol Muhammad
Kim tanisa Rasulullohni (S.A.V)
04:47
Serdar Sultan
Dilyoram
03:58
Hadicha
Xasta-xasta
00:00
Umidshoh & Aliy Sevmas
Sevmas Edim
03:44
←
1
…
3
…
11
12
13
14
15
…
23
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00