Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Nilufar Hamidova
Dunyo
03:24
Mansurxon Nurmatov
Noz-noz
03:37
Mansurtoy
Uch chalak
03:40
Mansurtoy
Yuvosh yuvosh
02:57
Alijon Isoqov
Kelmadingiz
04:08
Dildora Niyozova
Vatan
03:46
Qilichbek Madaliyev
Habibim
03:31
Sarvinoz
Sensan
03:23
Botir Qodirov
Andijon
03:49
Alisher Fayz
Oy qizi
04:51
Hadicha
Jigit
03:23
Ilhom Farmonov
Hade-hade
03:20
Jaloliddin Usmonov
Onasi hayotlar
04:25
Dilshod Rahmonov
Xorazmcha
03:42
Muhammadxon Husanxonov
Otam
04:00
Isroil Saidumarov
Laylimsan
02:56
VIA Afrosiyob
Dema-dema
03:15
Abduhoshim Ismoilov
Tanovar
04:44
Tohir Sodiqov
Bilsang edi
04:59
Shirin & Farhod
Sen-sen
03:39
Bunyodbek Saidov
Yurak
03:30
Rash Tohtahunov
Sen men
03:05
Otabek Usarov
Sezmading
05:08
Avaz Olimov
Rashk
04:33
Farruhbek Komilov
Taqmaq
03:12
Elmurod Mirzayev
Ayyora
03:27
Zokir Ochildiyev
Boja-boja
02:57
Boburbek Arapbaev
Soribiyim sorisi
03:53
Abdulhay Karimov
Diydor
07:00
Soyib Dadaxonov
Tansevay
03:36
Alisher Zokirov
Aytdim qo’ydim
03:56
Avzalbek Husanov
Sharob
05:04
Ali Otajonov
Gulinoza
03:53
Anvar Sanayev
Gulim
03:47
Azizbek Hamidov
Qulpiddin
03:30
Zarrux Rustamov
Qizg’onaman
04:00
Rashid Holiqov
Ishontir
04:15
Davron Ahmedov
Yurt
04:57
Dilshod Fozilov
Mani Shonam
04:51
Bahrom Nazarov
Izlama
03:46
Muhammadxon Husanxonov
Sensiz
04:08
Bobomurod Hamdamov
Sadoqat
04:14
Bojalar
Madam
03:35
Bobomurod Hamdamov
Segoh
07:42
Otabek Mirzayev
Shakarim mani
02:41
Shahruza
Yorim galdi
03:02
Bayram
Jamalak soch
03:50
Ziyoda
Xayolim
03:05
Suhrob
Kumushim (remix version)
03:17
Akmal Abdullaev
Hadicha
04:00
Benom
Sensiz
04:19
Bojalar
Boyvachcha
03:04
Beggi
Aisha
03:49
Jahongir Karimov
Onam
03:47
Doston Ibodullayev
Kapalak yor
03:27
Shirin & Farhod
Guliman
03:44
Tohir Sodiqov
Nega
03:04
Gulsanam Mamazoitova
Sehrlading
03:17
Shahruza
Xorazm palovi
03:16
Ravshan Komilov
Yoqadi
03:41
Benom
Qizaloq
03:26
Alijon Isoqov
Kelmasun
04:22
Afruz
Nega kelmaysan
03:46
Bojalar
Andijon toshkanjon
03:28
Dildora Niyozova
Muborak
03:20
Benom
Sevmay
03:43
Abdulhay Karimov
Komandir
10:48
Shukurullo Rasulov
Shu yerda
03:15
Bojalar
Klyosh
03:20
Osman Navruzov
Done done
03:13
Abdulaziz Zokirov
Turk pop
02:47
Abdulla Qurbonov
Chaki chaki boron
04:55
Bahriddin Zuhriddinov
Senmusan
03:16
Dado
No one
02:46
Ilxom Dexqonov
Malohat
03:50
Bojalar
Dema-dema
03:08
Tohirbek Boboev
Yaxshimisan ayt
03:25
Bahriddin Zuhriddinov
Qadr
03:37
Asilbek Negmatov
Almashtirding
05:21
Bojalar
Oy pari
03:08
Bojalar
Voy-voy
03:56
Aziza Nizamova
Unut
02:58
Bayram
Bom-bom
03:23
Alisher Fayz
Uch kecha-kunduz
03:37
Mirodil Hakimov
Biz keldik
04:30
Asilbek Negmatov
Oqshom
04:52
Botir Qodirov
Qaytaman
04:36
Osman Navruzov
Gulayym
03:34
Bono
Oppoq qor
03:23
Alisher Uzoqov
Nahotki shu
04:07
Tohir Sodiqov
Sevaman
03:24
Abdulhay Karimov
Yaxshi hotin
04:32
Layli & Majnun
Qaydasan
03:27
Tohir Sodiqov
Kechir
05:02
Bahriddin Zuhriddinov
Dildorjon
03:54
Furqat Macho & Xamdam
Yodimda
02:48
Bunyodbek Saidov
Uch bolam bor
03:49
Adham Soliyev
Laylo
04:05
Jaloliddin Abdullayev
3-4 kun
02:58
Sanjar Sadriy
Dil xasta
03:19
←
1
…
15
…
23
24
25
26
27
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00