Umar Mahkamboyev - Ishq
|Ijrochi:
|Umar Mahkamboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|675
|Hajmi:
|3.69 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Ishq» — Umar Mahkamboyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 675 marta tinglangan. Umar Mahkamboyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kelin alla bolam desin», «Qani-qani», «Sim-sim».
Umar Mahkamboyev - Ishq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.